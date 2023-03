Aposentadoria aos 29 anos? Justin Bieber fala em pendurar as chuteiras

Qual é a idade certa para ser aposentar? No Brasil, segundo a Legislação, seria aos 65 anos de idade para os homens e 60 para as mulheres, mas existem pessoas que circulam em um mundo à parte dos simples mortais.

Uma dessas pessoas é o multimilionário cantor Justin Bieber, que com apenas 29 anos já vem manifestando o interesse em se afastar dos palcos e cuidar mais de sua saúde, segundo noticiou o site Radar Online.

No ano passado, o cantor encerrou uma turnê mundial após 49 espetáculos de um total previsto de 132 shows alegando problemas de saúde e exaustão.

O cantor canadense recentemente vendeu todo seu catálogo musical a um grupo de investimento pela bagatela de US$ 200 milhões (pouco mais de R$ 1 bilhão), então dinheiro não seria mais um problema para ele pendurar de vez as chuteiras.

Mas o próprio Justin confidenciou a amigos mais próximos que a pressão da indústria musical não faz bem para sua saúde e até mesmo seu terapeuta pessoal já teria endossado a ideia de que se ele não está mais feliz cantando, deveria deixar os palcos.

“O Justin não tem se sentido confortável em relação ao mundo já há um tempo, a fama é um fardo para ele”, disse um amigo do cantor.

Segundo informações da fonte que falou com o Radar Online, Justin Bieber só quer neste momento desaparecer com a esposa Hailey pelo mundo e aproveitar todas as delícias e conforto que seu dinheiro pode proporcionar.

Bieber ainda não falou publicamente sobre esse assunto, mas seus assessores não desmentiram a reportagem publicada no site da revista.