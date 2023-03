Após polêmica no BBB 23, Lexa e MC Guimê estariam “dando um tempo”; entenda

Após polêmica no BBB 23, Lexa e MC Guimê estariam separados (Reprodução/Instagram)

A suposta separação de Lexa e MC Guimê está sendo um dos assuntos mais comentados nas redes sociais e nos programas de TV. Mas, segundo o colunista Aaron Tura, o casal famoso segue unido.

Ao participar do “SuperPop”, o jornalista falou para a apresentadora Luciana Gimenez que, mesmo depois do escândalo envolvendo o famoso no “BBB 23″, eles seguem apaixonados: “Todo mundo sabe nos bastidores entre eles. Existe uma ala [pessoas] que dizem que eles estão juntos, mas estão dando um tempo”, disse ele.

Luciana também ressaltou que o relacionamento dos dois já dura muito tempo, cerca de sete anos, e que não dá para acabar de repente, como aconteceu em 2022, quando eles ficaram um mês separados.

A suposta separação de MC Guimê e Lexa segue sem resposta (Reprodução/Instagram)

Já para o colunista, que esteve no programa de quarta-feira (29), há uma ala de fãs de Lexa e Guimê que afirmam que os dois estão juntos, ou seja, que o anúncio do término do casamento seria falso, apenas para driblar a imprensa e a opinião pública: “Logo vão anunciar a volta”, afirmou o jornalista.

LEIA TAMBÉM: Festa de Sarah Aline no BBB 23 enlouquece os fãs: “Imagem do que nunca vimos”

Já fora do “BBB 23″, enquanto Lexa aproveita o aniversário de Anitta, MC Guimê revelou quais foram as atitudes da esposa ao reencontrá-lo após expulsão do reality show. Pelas redes sociais, o famoso não falou sobre o caso de importunação sexual contra a mexicana Dania Mendez, mas parabenizou a cantora.

Por causa de dívida, Lexa pode ter bens bloqueados (Reprodução/Instagram)

Pelo Instagram, MC Guimê disse que recebeu apoio de Lexa após ser expulso do “BBB 23″. Em uma conversa com seus fãs, o funkeiro contou que está “feliz na medida do possível” e contou como Lexa reagiu ao reencontrá-lo após a expulsão.

“Ela não largou a minha mão nesse momento tão complexo, mesmo eu errando com ela, ela escutou o que eu tinha para dizer e me passou muita força e coragem para lidar com as consequências dos meus próprios erros”.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Fred Nicácio e Larissa falam de união, após a Casa do Reencontro