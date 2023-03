‘A Casa do Dragão’: previsão de estreia e o que se sabe da 2ª temporada - até agora

Desde que o último episódio de A Casa do Dragão foi ao ar no final da temporada, nos fazemos a mesma pergunta: quando a prequela de Game of Thrones retornará para a segunda temporada? Bem, continue rolando para obter detalhes.

Mas, para quem esperava o mesmo número de episódios que a primeira temporada, acabará se decepcionando: a segunda temporada de A Casa do Dragão da HBO consistirá em oito episódios, dois a menos que a primeira temporada, vencedora do Critics Choice Award. Segundo o Deadline, isso faz parte de um plano de longo prazo para a série, que inclui a HBO já pensando em uma terceira temporada.

A produção está prestes a começar a gravar a 2ª temporada no Reino Unido com a ideia de que seja estrada em meados de junho de 2024. Um porta-voz da HBO, que confirmou ao Deadline que a segunda temporada conterá 8 episódios, enfatizou que a contagem de episódios foi baseada na história.

O produtor executivo e showrunner Ryan Condal e o autor e produtor executivo George R.R. Martin, continuam em conversa sobre o número de temporadas (três ou quatro) que seria ideal para contar a história completa, disseram as fontes.

Em uma postagem no blog de outubro, Martin falou sobre o fato de que séries da HBO como The Sopranos costumavam ter 13 episódios por temporada, que haviam mudado para 10 quando Game of Thrones apareceu. “Estou emocionado por ainda termos 10 horas a cada temporada para contar nossa história”, disse Martin sobre A Casa do Dragão. “Espero que continue assim. Vai levar quatro temporadas completas de 10 episódios cada para fazer justiça à Dança dos Dragões, do começo ao fim”.

Parece que seu desejo não foi seguido.

Do que se trata A Casa do Dragão?

A Casa do Dragão é baseada no livro de George R.R. Martin, intitulado Fire & Blood, e ocorre 172 anos antes dos eventos de Game of Thrones e conta a história da Casa Targaryen.