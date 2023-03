Voltou à Globo: Entenda como Camila Queiroz virou a protagonista de Amor Perfeito

De volta às produções da Globo em “Amor Perfeito”, Camila Queiroz mostra aos fãs que não há vingança contra a emissora, que optou em retirar a atriz do elenco de “Verdades Secretas 2″, criando um clima pesado nos bastidores da série.

Vivendo Marê, a famosa retornou aos corredores do canal carioca um ano e quatro meses após brigar com Walcyr Carrasco, autor da produção citada acima. Na época, a atriz foi acusada de “abandonar” o trabalho e a Globo precisou mexer os pauzinhos para remanejar a história de Angel, que acaba morrendo.

Camila Queiroz e Analu Prestes em cena de "Amor Perfeito" (João Miguel Júnior/Globo)

Na época, Camila gravou um vídeo de desabafo nas redes sociais e falou sobre a sua exposição: “Eu sei que vocês estão esperando muito por isso, que eu venha aqui falar, mostrar a cara, mas eu nunca tinha vivido nada parecido com isso, tamanha exposição. Todas as vezes que tentaram colocar meu nome em polêmicas, fofocas, eu tentei fugir, tentei ficar na minha, mais reservada, não ter que ficar provando que estava certa ou meu lado da história para ninguém, mas dessa vez me jogaram aqui, não tenho o que fazer. Não sei nem por onde que começo”.

Personagem de Camila Queiroz é presa em "Amor Perfeito" (Paulo Belote/Globo)

Agora, como protagonista da novela das seis, a famosa mostra que o choro está no passado: “A Marê é muito especial na minha vida porque, além de ser uma personagem que nunca fiz nada parecido, é um grande desafio. A gente está falando sobre uma jovem mulher que quebra todas as barreiras da sociedade, dos comportamentos da época, sendo muito fiel aos seus valores, à sua essência e àquilo que ela acredita que seja correto”, disse a atriz.

Camila Queiroz ainda afirma que sua personagem em “Amor Perfeito” é uma mulher à frente do seu tempo, disposta a viver um grande amor: “Ela é muito resiliente com tudo o que vai acontecer na vida dela e não vai ser fácil. Ela não desiste, corre atrás do amor, corre atrás do filho, e então a gente vai ver essa mulher amadurecer e vai ser muito bacana poder acompanhar isso”, destacou a famosa.

