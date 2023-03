RBD abre venda de ingressos para shows extras nesta quarta; veja como comprar

RBD, atual formação com Anahí, Christian Chávez, Christopher von Uckermann, Dulce María e Maite Perroni (Foto: Divulgação)

A banda mexicana RBD anunciou novas datas para sua turnê de retorno, “SoyRebeldeTour”. Os ingressos começam a ser vendidos nesta quarta-feira (29).

Serão quatro shows extras, um no Rio de Janeiro e outros três em São Paulo. Com os anúncios, a banda mexicana fará um total de oito shows pelo país.

O calendário da turnê do RBD no Brasil fica assim:

10/11 (sexta-feira) - Estádio Nilton Santos (RJ) ( show extra )

(sexta-feira) - Estádio Nilton Santos (RJ) 11/11 (sábado) - Estádio Nilton Santos (RJ) (esgotado - data alterada)

12/11 (domingo) - Estádio do Morumbi (SP) ( show extra )

(domingo) - Estádio do Morumbi (SP) 13/11 (segunda-feira) - Estádio do Morumbi (SP) ( show extra )

(segunda-feira) - Estádio do Morumbi (SP) 16/11 (quinta-feira) - Allianz Parque (SP) (esgotado)

17/11 (sexta-feira) - Allianz Parque (SP) (esgotado)

18/11 (sábado) - Allianz Parque (SP) (esgotado)

19/11 (domingo) - Allianz Parque (SP) (show extra)

Os ingressos começam a ser vendidos às 8h no site oficial do evento, pela plataforma Eventim. Já pela bilheteria presencial, as entradas começam a ser vendidas às 10h.

Vale lembrar que uma das apresentações no Rio de Janeiro teve a data alterada: a apresentação do dia 19 de novembro foi adiantada para 11 de novembro.

Os ingressos para os shows no Rio de Janeiro variam entre R$ 195 e R$ 850. Em São Paulo, os preços ficam entre R$ 210 e R$ 850.

Todos os shows terão abertura dos portões às 16h e início das apresentações às 21h - exceto no Estádio do Morumbi, que começam às 20h.

O RBD foi sucesso no Brasil nos anos 2000, muito por conta da novela “Rebelde”, transmitida pelo SBT. O grupo encerrou suas atividades em 2009, mas pouco antes da pandemia de covid-19, em 2020, anunciou seu retorno.

Alfonso Herrera é o único membro da formação original que não está participando do retorno. A turnê vai se concentrar no México, Estados Unidos e Brasil.

