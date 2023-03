O erro cometido na biografia do príncipe Archie no site da família real

Quando são feitas alterações no site da família real, podemos contar com os fãs da realeza para garantir que as informações sejam precisas e atualizadas.

Caso em questão: os fãs obcecados pela realeza notaram um grande erro na biografia do filho do príncipe Harry (38) e Meghan Markle (41), príncipe Archie. Eles apontaram esse erro depois que o site oficial da família real atualizou a biografia da realeza de 3 anos para refletir seu novo título real: príncipe.

Depois que o duque e a duquesa de Sussex realizaram um batizado particular para sua filha de um ano, Lilibet, a dupla se referiu a ela como “Princesa Lilibet Diana”. Isso levou a família real a finalmente atualizar seu site para listar corretamente o título real de Archie (algo que deveria ter ocorrido quando o rei Charles assumiu o trono). No site, Archie agora será chamado de “Príncipe Archie Harrison”.

Atualmente, a biografia do príncipe Archie no site diz: “O príncipe Archie de Sussex nasceu às 05:26 na segunda-feira, 6 de maio. Ele é o primeiro filho do duque e da duquesa de Sussex e é o sétimo na linha de sucessão ao trono”.

No entanto, embora o título tenha sido alterado, esta afirmação ainda está incorreta. Diz que ocupa atualmente o sétimo lugar na linha de sucessão, que lhe foi atribuído à nascença. Mas, isso é falso. Logo após o falecimento de sua bisavó, a rainha Elizabeth II, todos os membros da família real subiram na lista.

Em vez do sétimo lugar, o site deveria afirmar que o príncipe Archie está agora em sexto lugar na lista, atrás de seu pai e de seu tio, os três filhos do príncipe William: príncipe George (9), princesa Charlotte (7) e príncipe Louis ( 4).

O Palácio de Buckingham compartilhou uma mensagem de isenção de responsabilidade na página inicial do site, afirmando que estão fazendo as alterações apropriadas nas informações exibidas no site após a morte da rainha. A mensagem diz: “Algumas informações neste site podem estar desatualizadas após a morte da rainha Elizabeth”.

Embora não seja o maior erro do mundo, os fãs da realeza esperam que seja arrumado o mais breve possível e seguirão fiscalizando.