Mais Você: Em entrevista preenchida por silêncios, Gabriel Santana diz não ter expectativas por Bruna Griphao

Gabriel Santana no "Café com Eliminado", no "Mais Você" (Foto: Reprodução/Globoplay)

Em uma entrevista morna - nem sempre por culpa do entrevistado - o ator Gabriel Santana comentou detalhes de sua participação no “Big Brother Brasil” durante participação no programa “Mais Você”. O artista foi o 11º eliminado do reality show da TV Globo.

Sem a presença de Ana Maria Braga, o artista foi entrevistado pelos jornalistas Fabrício Battaglini e Thalita Morete para o quadro “Café com Eliminado”.

E ele deixou claro: apesar de todo o clima criado e tentativas marcadas, não vê muita possibilidade de um relacionamento amoroso com a atriz Bruna Griphao fora da casa do BBB.

+ Ana Maria Braga: Afastada do ‘Mais Você’, Ana Maria Braga atualiza seu estado de saúde

“Não estou criando muita expectativa não, para ser muito sincero”, disse Gabriel. “Dentro do programa a gente se permite fazer coisas que a gente não faria aqui fora e a recíproca é verdadeira”, complementa.

Bruna e Gabriel protagonizaram diversos momentos nas festas de carinho e quase beijos, mas que nunca se concluíam. O ator chegou a chorar ao descobrir que estava começando a se apaixonar pela sister, mas explicou que resolveu preservar os próprios sentimentos.

“Na minha concepção, depois que a gente conversou sobre isso, eu falei ‘ah, vou dar um passo para trás nesse lugar, porque eu não quero me machucar’”, contou.

Ao mesmo tempo, Gabriel disse ter percebido que o sentimento tinha um pouco de correspondência. “Eu comecei a sentir que cada vez mais ela procurava esse afeto e cada vez mais a gente estava mais entrosado em todos os aspectos”, afirma.

Mas isso não quer dizer que as coisas serão muito diferentes aqui fora. “Depois da declaração, passou uma semana e ela falava ‘ah mano, vamos conversar lá fora sobre isso”, relembra.

Beijoqueiro

Em seu vídeo de anúncio para o BBB, Gabriel prometeu que entraria com o objetivo de beijar outros participantes - mulheres ou homens, assumindo sua bissexualidade em rede nacional pela primeira vez.

E cumpriu: apesar de não ter conquistado Bruna, ele trocou beijos com o médico Fred Nicácio e com a psicóloga Sarah Aline Rodrigues. Esta última, inclusive, acabou se transformando em uma grande parceira de jogo para o ator.

“Construímos uma relação de amizade desde o primeiro dia, nos fortalecemos”, declarou. Mas logo a possibilidade de envolvimento romântico daria lugar para uma amizade forte.

“Por mais que tenha rolado um beijo, o mais importante para a gente era manter essa amizade que estava sendo construída. Então a gente decidiu que nossa amizade valia mais a pena que qualquer relacionamento”, explicou.

Leia também: Doodle do Google homenageia Jorge Lafond, conhecido como a drag queen Vera Verão