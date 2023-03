Irmã de Cezar Black faz sucesso nas redes sociais com vida fitness

O “Big Brother Brasil” é uma vitrine para celebridades e escada para a fama para anônimos - e isso a maior parte do público já sabe. Mas, às vezes, ajuda a impulsionar até mesmo familiares dos participantes.

No BBB 21, Jacira Santana - mãe de Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor - conseguiu conquistar também o público aqui fora, graças à projeção do filho no reality show da TV Globo.

Nesta edição, quem está ganhando fama por conta de um dos participantes do BBB é a enfermeira Aline Bina, irmã do também enfermeiro Cezar Black.

Nas redes sociais, porém, seu conteúdo é bem distante da vida hospitalar: aos 38 anos de idade, suas postagens são dominadas por cenas na academia, puxando ferro ou posando em frente ao espelho.

Ela viu naquilo que era um simples hobby uma oportunidade de ter uma carreira paralela a de enfermeira.

“Sempre gostei de cuidar do meu corpo e sempre fui vaidosa. Por isso, busquei essa realidade de vida fitness. Tenho planos de ter isso como carreira em algum momento e estou trabalhando firme para isso”, disse Aline, em entrevista ao jornal Extra.

Depois que Cezar entrou para o BBB, sua vida fitness precisou ser alternada com postagens sobre o irmão dentro do “Big Brother Brasil”.

Para impulsionar sua carreira de celebridade das redes sociais, ela aproveita o momento de fama do irmão mais novo. Em um determinado momento dos últimos meses, a musa fitness chegou a trocar o nome de sua conta para Aline Black e facilitar a associação para os fãs - estratégia que mantém até hoje. Na biografia de suas contas, fica bem claro: “irmã do Cezar Black do BBB23″.

Atualmente, Aline já acumula mais de 5 mil seguidores em sua conta no Instagram.

A paixão pela enfermagem, segundo Aline, veio por influência da mãe, Zélia. “Ela é professora de Educação Física. Tivemos influência dela na área. Mas eu sempre gostei muito da vida fitness”, disse Aline

