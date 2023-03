Integrantes de Anavitória, Lagum e Bala Desejo estrelam minissérie do Disney Plus

O que as bandas Lagum, Bala Desejo e Anavitória têm em comum? Muito, mas agora pode adicionar um fator a mais: integrantes desses grupos estarão em uma nova minissérie do Disney Plus, “Tá Tudo Certo”.

A produção é uma comédia romântica musical inspirada pela cena jovem da música brasileira e tem apenas quatro episódios. A data de estreia já foi anunciada: dia 12 de abril.

Confira a sinopse:

Pedro é um estagiário de uma gravadora multinacional que sonha em viver de música. Em um sarau, Pedro conhece Ana, dona de uma carreira musical que está decolando na internet e que sabe curtir o momento. Ao lado de Ana, o caminho do sucesso parece possível, mas logo Pedro recebe uma difícil missão de Toni, seu chefe, que vai colocar em “cheque” as importantes decisões da sua vida. Nessa jornada, Pedro vai repensar suas prioridades e o real significado de sucesso.

O elenco está recheado de artistas da atual cena do pop nacional e da nova MPB. Pedro Calais (da banda Lagum), Ana Caetano (do duo Anavitória) e Toni Garrido (da dupla Cidade Negra) interpretam o trio principal da série.

Também estão na série músicos como Vitão, Lucas Mamede, Feio, Julia Mestre (da banda Bala Desejo), Clara Buarque - filha de Carlinhos Brown. As atrizes Gita Delavy e Cynthia Senek completam o elenco fixo.

As participações especiais também estão repletas de rostos conhecidos no cenário musical: Manu Gavassi, Vitória Falcão (do duo Anavitória), Agnes Nunes, Sandra de Sá e as bandas Jovem Dionísio e Hotelo. Até mesmo a skatista olímpica Rayssa Leal faz uma pontinha.

Quem dirige e assina a produção executiva é Felipe Simas, conhecido por seus papéis de atuação em novelas da TV Globo, como “Totalmente Demais”, “O Tempo Não Para” e “Salve-se Quem Puder”.

Assista ao trailer:

