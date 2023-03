Eliminado do BBB 23: Gabriel Santana é visto como “menino de bom coração”

Gabriel Santana foi o décimo primeiro eliminado do “BBB 23″. No duelo contra Aline e Bruna Griphao, o ator de “Chiquititas” e “Pantanal” precisou dar adeus ao prêmio e aos colegas de confinamento, mas se viu abraçado por diversos fãs do programa.

Pelo Twitter, anônimos comentaram sobre a trajetória do jovem, que foi visto por planta em determinados momentos, mas também como uma das pessoas mais polêmicas em outros, já que sempre buscava falar sobre sexualidade.

Na madrugada desta quarta-feira (29), um anônimo escreveu: “Existem tantos, tantos, pretinhos como o Gabriel pelo Brasil. Seríamos um país tão grande se todo mundo olhasse com carinho pra nossa juventude negra”.

Que momento lindo esse do Tadeu com o Gabriel Santana #BBB23 #EliminacaoBBB

Reprodução: TV Globo pic.twitter.com/sQhUNP0d25 — Caroline (@carolesmerini) March 29, 2023

O carinho do fã veio após o ex-brother participar do “Bate-Papo com o Eliminado”, no Multishow, onde ele explicou que não programou que iria contar sobre sua bissexualidade ao público: “Eu conversava muito com a minha amiga, que é minha social media, a Íris, eu falei: ‘Mano, eu não vou evitar uma situação que eu queira’, tipo, se acontecer, aconteceu”.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Gabriel Santana é o novo eliminado da semana com 56,45% dos votos

Uma outra telespectadora do “BBB 23″ usou a rede social para falar sobre a eliminação de Gabriel e disse que foi um momento difícil: “Ai que lindo, não vi na hora, desliguei a TV, porque fiquei inconformada com ele saindo. Foi lindo Tadeu, Gabriel merece. Esse sim, é um garoto de coração bom, que merece o mundo e todas as chances que vida lhe der”.

Loira, olhos claros, padrão, dedo na cara, postura de opressora. Eu disse loira?



Gabriel Santana não foi eliminado pelo Brasil, foi eliminado pela manipulação do Boninho. Fim! #BBB23 pic.twitter.com/ZPLJZAOO3y — ❝ иυνєм ❞ 🤏🏾 (@nuvemgris) March 29, 2023

Vale lembrar que antes de deixar o reality show, Gabriel disse para Marvvila, Ricardo e Sarah Aline como enxerga sua relação com Bruna Griphao, que também estava no Paredão do “Big Brother Brasil”. Segundo ele, nada deve acontecer entre os dois fora do programa.

“[Bruna Griphao] não falou “quero ficar com você”, mas “lá fora a gente conversa”. E já deixou claro que as coisas mudaram. Já falei pra Sarinha. Eu sei que a gente não vai ficar aqui dentro e eu já falei que lá fora não sei se eu quero. Não sei se lá fora isso vai fazer sentido. Enquanto tá aqui dentro e tá legal, eu não tô me machucando , tranquilo”, desabafou Gabriel Santana.

LEIA TAMBÉM: Bia Miranda termina noivado e acusa ex: “só sabia gastar meu dinheiro”