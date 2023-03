Com entrada grátis, cinema do CCSP faz especial “Madrugada dos Bonecos Assassinos”

Você é fanático por filmes de terror? Então essa dica é para você: o Centro Cultural São Paulo (CCSP) fará uma maratona de produções do gênero neste fim de semana, na mostra “Insomnia CCSP”.

Esta é a segunda edição do evento, que terá como tema dessa vez “Madrugada dos Bonecos Assassinos”.

Da infância à vida adulta, muita gente nutre algum tipo de temor por brinquedos, especialmente por bonecos e bonecas - ainda mais aquelas versões mais realistas. Por isso, é comum que Hollywood explore esse pavor em suas produções de terror.

Todos os filmes serão exibidos gratuitamente.

São quatro longas exibidos em sequência, mas o último é uma produção surpresa, que será anunciada na hora. A maratona começa às 22h desta sexta-feira (31) e vai até às 6h do sábado (1).

O destaque desta mostra certamente vai para o filme “M3GAN”, produzido pelo cineasta James Wan (”Jogos Mortais”), que estreou no Brasil em janeiro deste ano. Esta é uma oportunidade para quem não assistiu ao longa nos cinemas, mas gostaria de conferir nas telonas.

Para assistir aos filmes, basta comparecer a bilheteria do cinema do CCSP com 1h de antecedência e retirar o seu ingresso. Vale lembrar que a sala tem capacidade para 99 pessoas.

Confira a programação completa:

22h - “M3GAN” (2023)

Uma engenheira de robótica de uma empresa de brinquedos constrói uma boneca realista que começa a ganhar vida própria.

0h - “Brinquedo Assassino” (1988)

Uma mãe solteira dá a seu filho o boneco mais desejado para o seu aniversário, mas eles descobrirão que ele é possuído pela alma de um assassino em série.

2h - “Annabelle 2: A Criação do Mal”

Doze anos depois da morte duma pequena menina, um fabricante de bonequinhos e sua esposa acolhem na sua casa a uma freira e algumas meninas dum orfanato, mas são vítimas da bonequinha possessa, a Anabelle.

4h - Filme surpresa (a ser anunciado)

