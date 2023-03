BBB 23: Gabriel Santana é o novo eliminado da semana com 56,45% dos votos (Reprodução/TV Globo)

O BBB 23 contou com sua décima primeira eliminação, nesta terça-feira (28), resultando na saída de Gabriel Santana, que somou 56,45% dos votos do público. O participante se encontrava na berlinda ao lado de outros dois confinados, que foram salvos e garantiram mais uma semana dentro do reality show.

Como de costume, o apresentador Tadeu Schmidt trouxe à tona a jogada de cada um dos emparedados, tocou nos pontos da performance de cada um e anunciou a pessoa a deixar o reality.

Dentre os participantes na berlinda estavam Aline Wirley, Bruna Griphao e Gabriel Santana (Mosca).

Veja a porcentagem de cada um na eliminação desta semana:

Aline Wirley: 1,07%

Bruna Griphao: 42,48%

Gabriel Santana: 56,45%

Leia mais:

Disputa acirrada nas redes sociais

A torcida contra Bruna Griphao e Gabriel Santana se estendeu grandemente nas redes enquanto emparedados. Na manhã desta segunda-feira (27), uma hashtag foi levantada para a saída do brother que disputou a permanência com as duas participantes.

“A protagonista da edição não pode sair no Paredão que tem uma das piores plantas que esse ‘BBB’ já teve. Fica Bruna e fora Gabriel”, destacou uma fã do reality nas redes. A marcação ganhou diversos tuítes para a eliminação do ator.

“Muita gente não gosta das coisas que ele faz. Pra mim esse jogo diz muito sobre o caráter das pessoas”, pontuou outro fã.

Bruna Griphao também não escapou das menções em massa nas redes sociais. A atriz, que dividiu a berlinda com Gabriel Santana e Aline Wirley, recebeu hashtags apontando sua eliminação do reality.

No Twitter, fãs do “Big Brother Brasil” levantaram a hashtag “Fora Bruna” e criticaram a participação da famosa. Os espectadores imputaram suas razões pelas quais desejavam a eliminação da atriz. “Bruna vem fumar aqui fora”, escreveu uma fã do programa.