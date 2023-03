BBB 23: Este problema pode tirar o cachê que MC Guimê receberia da Globo

Depois de ser expulso do “BBB 23″ e ir à delegacia para responder por seus atos com Dania Mendez dentro do reality show, MC Guimê está com um novo problema em curso e poderá perder uma boa quantia de dinheiro.

Condenado a pagar todas as parcelas que deve por causa da compra de uma casa em Alphaville, região nobre de São Paulo, o funkeiro poderá não receber o cachê de alguns trabalhos, incluíndo o reality show da TV Globo. Segundo o R7, o famoso deve cerca de R$ 421.979,76.

MC Guimê comprou o imóvel em 2016, mas não conseguiu quitar as parcelas e, agora, os seus ganhos podem ser bloqueados para o pagamento da dívida, que também respingou em Lexa, que pode ter seus bens bloqueados para pagar os honorários advocatícios.

Como o pagamento do imóvel de luxo não foi efetuado por causa da dificuldade financeira do músico em captar as quantias devidas, os antigos proprietários acionaram o Poder Jurídico e o famoso foi derrotado na ação principal. Em segunda instância, no Tribunal de Justiça de São Paulo, os desembargadores do órgão colegiado decretaram a penhora dos bens de Lexa.

Sendo assim, a cantora pode sofrer a retenção de 30% de todos os seus rendimentos mensais para o pagamento da dívida do marido, haja vista que o casamento entre eles é em comunhão universal.

Até o momento, nenhum dos envolvidos foram às redes sociais comentar sobre o assunto. Em entrevista ao Splash, do UOL, a defesa da celebridade garante que recorrerá, considerando indevida a condenação, haja vista que, à época da aquisição do imóvel, os dois ainda não eram casados.

Além disso, MC Guimê e Lexa não comentam mais sobre a vida privada e também sobre o suposto fim do relacionamento do casal, que estaria abalado desde a expulsão do funkeiro do “BBB 23″.

