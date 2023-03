BBB 23: Discurso de Tadeu Schmidt foi aplaudido pela web; confira os comentários

Tadeu Schmidt e Gabriel Santana no estúdio do "BBB 23" (Reprodução/Globo)

Tadeu Schmidt encantou mais uma vez quem acompanha o “BBB 23″ de casa. Ao falar sobre a saída de Gabriel Santana do reality show, o apresentador foi aplaudido por anônimos com seu discurso sobre o décimo primeiro eliminado do reality show, que ficou com 56,45 % dos votos do público.

“Errar menos é garantia de seguir no jogo? (...) Quem leva a vantagem? O guerreiro ou o diplomata? (...) Vocês sabem que não existe uma regra inquebrável, os dois podem sair vencedores, não é uma fórmula simples... São muitas variáveis nessa equação para chegar ao resultado final”, disse o famoso, antes de falar que o ator deixaria a casa.

ai gente q bonitinho tadeu sempre um amor o gabriel um queridíssimo tmb 😩 https://t.co/sQaxDShYjw — duh (@junwooyo) March 29, 2023

Já nas redes sociais, os fãs do “Big Brother Brasil” afirmaram que ele acertou na noite desta terça-feira (27): “Tadeu acertou muito com esse discurso, como assim, errar tem peso ?”, afirmou um anônimo.

“Aquilo que o Tadeu falou: nessa dinâmica de grupo, é preciso ser esperto sobre quem tá na linha de frente, e quem tá ficando. O Gabriel já foi, o Alface e o Black estão brigando. Querem forçar uma aliança entre os dois, sendo que sempre vai haver rivalidade”, pontuou outra pessoa, que usou o Twitter para dar o seu palpite.

As pesssoas SAEM e continuam tendo visão errada e a culpa é do TADEU? kkkkkk — Aderson Bohadana (@adersonbohadana) March 29, 2023

Uma terceira anônima postou o vídeo do apresentador recebendo o novo eliminado do “BBB 23″ e afirmou: “Ai gente, que bonitinho o Tadeu sempre é um amor. O Gabriel é um queridíssimo também”.

Durante o discurso de eliminação do “BBB 23″, Tadeu Schmidt também destacou que grande parte das coisas que ele fala para os brothers e sisters são perguntas e não são afirmações: “Eu levanto questões e vocês que preenchem as respostas”.

Além de Gabriel Santana, Aline e Bruna Griphao estavam no Paredão do “BBB 23″, que aconteceu depois do retorno de Larissa e Fred Nicácio ao reality show da TV Globo.

