BBB 23: Beijo e acordos são revelados para o 11º eliminado do reality

Fora do BBB 23, Gabriel Santana disse que jogou com a verdade (Reprodução/Globo)

Fora do “BBB 23″, Gabriel Santana conseguiu assistir alguns momentos vividos dentro da casa e, é claro, que a aliança com Fred Nicácio e Fred foi um dos temas mais comentados por quem acompanha o reality show da TV Globo.

Em conversa com Vivian Amorim e Patrícia Ramos, no Bate-Papo BBB, o famoso ficou aliviado ao saber que Fábio Gelonese, marido do médico, achou o beijo entre eles interessante.

Gabriel Santana analisa alianças no BBB 23 (Reprodução/Globo)

Depois disso, Vivian comentou que Gabriel não entrou em muitas confusões durante o confinamento e lembrou de um certo “acordo” entre ele, Fred e Larissa: “Uma semana antes disso acontecer, rolou toda a treta com o Cris na casa e eu acabei conversando sobre ser sincero e transparente em decisões de grupo”, contou o 11º eliminado do reality show.

LEIA TAMBÉM: Eliminado do BBB 23: Gabriel Santana é visto como “menino de bom coração”

Na entrevista, Gabriel disse que gosta de ser o mais honesto possível e buscou permanecer desta forma na competição: “Eu sou muito sincero com tudo que faço, a pessoa gostando ou não. Óbvio que tento escolher as melhores palavras para que a pessoa consiga me entender, mas sempre vou ser sincero com o que eu penso e sinto”, declarou.

Fora do BBB 23, Gabriel Santana é visto como um menino de bom coração (Reprodução/Globo)

Depois do conflito, Gabriel confessou que buscou um “acordo de cavalheiros” com Fred, que também já deixou o “BBB 23″, durante uma conversa na academia: “Estávamos eu, Ricardo e Black e eu lembro que eu fiz uma metáfora sobre o babado. Era algo que não era firmado, não era anotado, mas existe uma consideração”.

O ator também comentou por que não puxou Larissa pelo contragolpe: “Acho que são algumas coisas, sendo certas ou erradas, são alguns fatores. Eu acho que nesse momento que eu estava lá no quarto, foi o momento que cheguei antes pro Fred e para Domitila e falei: ‘Estamos em onze pessoas na casa, não dá pra eu priorizar sete, preciso escolher as minhas prioridades”.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Gabriel Santana é o novo eliminado da semana com 56,45% dos votos