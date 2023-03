Apresentadora do Encontro reclama de figurino: “Está complicado”

Patrícia Poeta reclama do tamanho do sapato durante o Encontro (Reprodução/Globo)

A apresentadora Patrícia Poeta começou o “Encontro” desta quarta-feira (29) cheia de energia para falar sobre a eliminação de Gabriel Santana do “BBB 23″. Mas, ao deixar seu posto na plateia, a famosa acabou revelando um problema com o figurino.

Logo após chamar a vinheta do quadro “Encontro com o BBB”, onde Tati Machado comenta sobre o reality show, Manoel Soares brincou com a titular do matinal: “Vem com aquela famosa corridinha”, disse o jornalista, que estava no sofá.

Sem pestanejar, Patrícia Poeta criticou e disse que a “corridinha” estava difícil, pois o sapato estava saindo do pé: “Hoje está um pouco complicado, o sapato quer sair do pé, gente. Então, se eu ficar descalça vocês já sabem”, criticou a famosa, que disse ainda que o “Encontro” é ao vivo.

Ao lado do cantor sertanejo Rodolffo, que participou do “BBB 21″, Patrícia Poeta e Tati Machado comentaram ainda no programa desta quarta-feira (29) o resultado do último Paredão do “Big Brother Brasil”, que foi disputado por Gabriel, Bruna Griphao e Aline.

Desta vez, Taiti não passou pano para a plateia do matinal da TV Globo e disse que na enquete feita ao vivo todos erraram: “Achávamos que seria mais apertado, mas não foi. Desta vez, todo mundo achou que a Bruna iria sair, porém o resultado foi outro”, disse a jornalista.

Mas, a titular do “Encontro” interrompeu o raciocínio da colega e passou pano para quem acompanha a atração, que é filmada em São Paulo: “Eles sempre acertam. Não foi desta vez, mas vamos falar que foi uma disputa apertada entre a Bruna e o Gabriel”.

Para quem não acompanhou o “BBB 23″, o ator dos remakes de “Chiquititas” e “Pantanal” deixou o programa na noite de terça-feira (28), somando 56,45% dos votos do público. A berlinda ainda contou com Aline Wirley, que ficou com 1,07%, e Bruna Griphao, que conquistou 42,48% da preferência para deixar o reality.

