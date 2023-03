‘The White Lotus’: saiba onde será gravada a 3ª temporada e tudo o que Mike White já revelou

Jennifer Coolidge, na 1ª temporada de The White Lotus (Agencias)

Os espectadores ainda estão se recuperando do final da segunda temporada de The White Lotus (e de mais uma performance icônica de Jennifer Coolidge), que foi ao ar em dezembro de 2022, na HBO Max. E, claro que já estão ansiosos para descobrir quando podem esperar mais episódios da série antológica.

Felizmente, a Variety acaba de divulgar que a série está indo para a Tailândia, segundo diversas fontes próximas à produção de The White Lotus.

Segundo o site, como as duas primeiras temporadas da série de Mike White foram filmadas nos resorts Four Seasons no Havaí e na Itália, respectivamente, é possível que a terceira temporada ocorra em uma das quatro propriedades da gigante hoteleira de luxo na Tailândia, que estão localizadas em Bangkok, Chiang Mai, Koh Samui e o Triângulo Dourado.

Vale lembrar que um pequeno spoiler já havia sido dado por Mike White enquanto ele assistia à estreia da segunda temporada, ele sugeriu a possibilidade de viajar para a Ásia. “Acho que seria divertido talvez ir para um continente totalmente diferente”, disse ele. “Você sabe, nós fizemos a Europa, e talvez a Ásia, algo louco assim, seria divertido”.

Em entrevista ao Deadline, White confirmou ainda mais nossas suspeitas. “Na primeira temporada, destacamos o dinheiro e depois a segunda temporada é sexo, e acho que a terceira temporada seria talvez uma espécie de visão satírica e engraçada da morte na religião e espiritualidade oriental”, disse ele. “Parece que poderia ser uma tapeçaria rica para fazer outra rodada no White Lotus”.

Mais recentemente, Casey Bloys, executivo da HBO, empolgou os fãs no Series Mania Festival, onde provocou o enredo da terceira temporada, conforme relatado pela Variety. “[White] acabou de nos apresentar a ideia e é ótimo”, disse Bloys ao público. “É uma ideia muito divertida e ele mostrou que é possível”.

Por aqui, seguiremos esperando ansiosos pela próxima temporada.