Sem remédio para emagrecer: Jojo Todynho critica haters e fala sobre saúde

Mais magra e focada na saúde, Jojo Todynho usou as redes sociais para desmentir que usa remédios para perder peso. Aos fãs, ela disse que o boato sobre o uso de Ozempic, recomendado para tratamento de diabetes, não faz parte de sua rotina.

“Eu estou pré-disposta a me tornar uma pessoa diabética. Então, para para tratar essa pré-diabetes, estou fazendo tratamento. Vocês viram aí também que eu faço tratamento de gordura no fígado, né? Devido aos meus maus cuidados comigo mesma”, começou a famosa.

Em seguida, Jojo Todynho chegou a comentar sobre o medicamento, que já foi utilizado como impulsionador de emagrecimento: “Outras pessoas estão me mandando mensagem falando: ‘Na farmácia acabou o Ozempic. A culpa é sua’. Como é que é? Parece que eu desci o caminhão na minha porta. Não é assim que funciona, pelo amor de Deus! Não seja um ignorante”, afirmou.

Nesta segunda-feira (27), a cantora também lançou “Grande Gostosa”, sua primeira marca oficial. O lançamento aconteceu no Studio Tati Cordeiro, onde contou mais sobre o primeiro produto divulgado. Já em uma live no Instagram, Jojo explicou os benefícios do primeiro produto da marca, um protetor térmico.

De acordo com ela, ele hidrata e protege os fios do calor excessivo, além de reduzir pontas duplas e frizz. A cantora também disse que este é mais um sonho realizado: “Sonhos são para serem tirados do papel. Lancei a marca para que todas as mulheres possam se sentir Grandes Gostosas, pois as minhas seguidoras são incríveis e a marca chega para encorajar”, disse Jojo no decorrer da live.

A cantora ainda aproveitou o tempo da transmissão para mostrar o antes e o depois dos convidados que usaram os produtos. Segundo o site, o produto da “Grande Gostosa” é possível “proteger seus cabelos do calor” e “manter a sedosidade, brilho e maciez que todo mundo ama”.

