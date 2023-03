Sabrina Sato deseja feliz aniversário para ex: “na torcida”

Recém-separada, a apresentadora Sabrina Sato não deixou o aniversário de seu ex-namorado, o ator João Vicente de Castro, passar em branco.

Através dos stories de sua conta oficial no Instagram, a famosa postou uma mensagem de felicitações, com direito a foto e tudo mais.

“Feliz aniversário, João Vicente. Você merece realizar todos os seus sonhos. Estou aqui na sua torcida sempre. Viva!”, celebrou ela.

O ator completou 40 anos de idade na última segunda-feira (27).

Story de Sabrina Sato (Foto: Reprodução/Instagram Stories)

João e Sabrina já formaram um casal, entre 2013 e 2015. Desde então, estiveram em outros relacionamentos, mas sempre mantendo o respeito e a amizade um pelo outro.

Nos aniversários da apresentadora, por exemplo, ele sempre faz uma grande declaração para ela.

“Sabrina é um fenômeno que acontece de mil em mil anos e temos sorte de estar aqui pra assistir ela voar. Hoje é dia de celebrar Sabrina. Te admito, me orgulho e te amo”, escreveu ele, em fevereiro do ano passado, em um momento em que a relação de Sabrina e seu ex-marido, Duda Nagle, estava bem abalada.

Tem quem duvide que a dupla seja apenas de amigos, mas eles já esclarecem a relação. Em janeiro deste ano, o humorista Fábio Porchat questionou Sabrina e João sobre a amizade, mas a apresentadora deixou bem claro que não existe envolvimento além.

“Quem ama liberta o outro e a gente fez isso (...) Não teve briga. A gente continuou se admirando, se amando, eu continuei indicando-o para as minhas amigas, falando bem dele. E por gratidão também, porque não é fácil me aguentar”, disse Sabrina, no “Papo de Segunda” - programa que é apresentado por João.

