‘Pânico 6’: Sequência supera bilheteria global anterior e reafirma seu sucesso

‘Pânico 6′ contou com uma grande jogada de marketing para os novos elementos da franquia de terror, continuada depois de mais de duas décadas de seu lançamento. O sexto filme, estreado no dia 9 de março deste ano, mais uma vez cumpriu sua promessa e superou as expectativas.

Além de surpreender aos fãs na trama, o filme também se reafirmou como produção de sucesso pelos números. De acordo com o Hollywood Reporter, ‘Pânico 6′ superou a bilheteria global do filme anterior, arrecadando US$ 139.3 milhões.

Devido ao sucesso da franquia e da aceitação de uma nova fase para o terror e assassinos mascarados, ‘Pânico’ ainda deverá continuar com mais sequências nas telonas de cinema.

Confira as bilheterias mundiais da franquia desde seu primeiro longa:

“Pânico” (1996): US$ 173 milhões

“Pânico 2″ (1997): US$ 172 milhões

“Pânico 3″ (2000): US$ 161,8 milhões

“Pânico 4″ (2011): US$ 97,2 milhões

“Pânico” (2022): US$ 137,7 milhões

“Pânico VI” (2023) US$ 139,3 milhões

Possível retorno de Neve Campbell à franquia

Após de Neve Campbell desistir de prosseguir na franquia de ‘Pânico’ e não participar do sexto volume da produção de terror slasher, os diretores da nova fase do longa não só estão de portas abertas para o retorno da atriz, como desejam sua volta para produções futuras. Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillet deram declarações sobre a atriz.

“Nós nunca desistiríamos dela”, contou Bettinello-Olpin em conversa ao The Hollywood Reportetr. “Nós amamos Neve e amamos Sidney. Então, adoraríamos poder fazer outro filme com ela e não vamos desistir.”

Devido a falta de acordo proporcional com o que a atriz trouxe de impacto à franquia, segundo a famosa, Neve desistiu de continuar em seu icônico papel da ‘final girl’ Sidney Prescott.

