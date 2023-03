Palavrão de convidada e Patrícia Poeta emocionada marcam o “Encontro”

Patrícia Poeta se emocionou ao falar sobre a morte da professora Elisabete Tenreiro, de 71 anos, que teve uma parada cardíaca e morreu no Hospital Universitário da USP (Universidade de São Paulo), após ser esfaqueada por um adolescente.

Ao vivo, a apresentadora falou sobre o ataque à faca, que foi registrado nesta segunda-feira (27), por volta das 7h20: “Elas estavam ali não apenas para lecionar, mas para dar amor”, disse a famosa, que narrava a história ao mostrar as cenas de violência.

Depois de abrir o programa sozinha, a apresentadora do “Encontro” anunciou os convidados, que estavam no sofá do estúdio e, ao conversar com a mãe de um aluno, ela soltou um palavrão: “Eu sabia que iria dar m*erda em algum momento. Eu pedi para que a polícia fosse lá umas três vezes na semana”, disse a anônima.

No "Encontro", convidada fala palavrão ao vivo (Reprodução/Globo)

Além da professora Elisabete Tenreiro, outras três educadoras e um aluno ficaram feridos. No ato do ataque, o suspeito, um aluno do oitavo ano, foi contido por uma professora de educação física e depois pelos policiais. No celular dele, foram encontradas informações de ataques em outras escolas no País, o que indica que o crime foi planejado.

Segundo fontes ligadas às investigações, o adolescente tinha prometido atacar professores e alunos da sua sala porque era alvo de bullying.

Tragédia em escola vira o assunto principal no "Encontro" (Reprodução/Globo)

A tragédia na Escola Estadual Thomazia Montoro, localizada na zona oeste de São Paulo, também tomou conta das redes sociais. Pelo Twitter, um telespectador disse que o “Encontro” estava tratando de um assunto delicado e que falar sobre o bullying é necessário: “Não sou pai ainda, mas se você tem filho (a) converse, abrace, pergunte se está tudo bem, para evitar esse tipo de tragédia”.

Uma outra criticou a fala da mãe do aluno: “Muita fala com pouco embasamento nesse ‘Encontro’. Uma mãe (que nem sei se é professora e claramente está abatida) está dizendo em rede nacional que deveria ter polícia dentro de uma escola e que as professoras basicamente não sabem lidar porque são muito ‘meigas’”.

