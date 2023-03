Jennifer Aniston teve contratempo de moda durante as filmagens de ‘Mistério no Mediterrâneo’

Reprodução Jennifer Aniston e Adam Sandler em Mistério no Mediterrâneo 2 (Netflix)

Jennifer Aniston teve um pequeno contratempo de moda durante as filmagens de Mistério no Mediterrâneo 2 - e, aparentemente, isso a levou a ficar “sem saia” no set.

Ao falar com o MovieWeb, Aniston e sua co-estrela, Adam Sandler, contaram alguns dos momentos mais memoráveis dos bastidores do filme. E esse momento memorável em particular começou quando Sandler e Aniston estavam filmando uma cena em que tiveram que rolar na cama.

Sandler disse: “Quando estávamos em nosso apartamento, e então estávamos fazendo a cena em que morávamos juntos, e estávamos rolando ... Quando eu mergulhava na cama e rolava em você e peguei seu vestido uma vez. Eu peguei alguma coisa”.

Aniston entrou na conversa: “Tínhamos uma cama grande no filme, onde é a maior cama do mundo, e subíamos e rolávamos para fora dela. E Adam continuou rolando em cima de mim”.

De acordo com Sandler, filmar a cena acabou afrouxando algumas das roupas de Aniston e, antes que percebessem, a saia dela estava caindo.

A atriz de Friends disse a Sandler: “Você rasgou minha saia. Você tirou minha saia.” Ao que ele respondeu: “A saia saiu. E Aniston correu por aí, sem saia”. Sim, parece que houve tantos momentos engraçados nos bastidores quanto na câmera.

Além de discutir os momentos dos bastidores, a dupla também revelou onde eles gostariam de filmar Mistério no Mediterrâneo 3, caso um terceiro filme fosse confirmado. Aniston disse: “Queremos ir para a Grécia. A Grécia seria tão divertida. Estamos descobrindo. Sabemos que há tantos lugares para ir”.

Enquanto isso, Sandler disse: “Você sabe onde vai acabar? Onde quer que a Netflix diga: ‘Vá lá’ e nós responderemos como ‘Sim, Netflix’”.

Caso você não esteja familiarizado, a sequência da Netflix, que será lançada em 31 de março, segue Nick e Audrey Spitz como detetives particulares licenciados. Desta vez, eles se envolvem em uma investigação internacional quando seu amigo é repentinamente sequestrado em um casamento.

O filme é dirigido por Jeremy Garelick e estrelado por Mélanie Laurent, Jodie Turner-Smith, Annie Mumolo e Tony Goldwyn.

