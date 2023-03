Um chiclete supostamente mascado pelo astro de Hollywood, Robert Downey Jr., foi colocado à venda na internet por C$ 55 mil, cerca de R$ 210 mil na cotação atual. O anúncio foi feito no EBay por um homem que alega ter resgatado o item da Calçada da Fama.

Segundo o anúncio na plataforma, a goma de mascar foi encontrada no dia em que o protagonista da franquia da Marvel de ‘O Homem de Ferro’ colocou seu chiclete no chão, por cima da estrela do colega Jon Favreau. Isso teria acontecido no dia em que Favreau teve sua estrela inaugurada na Calçada da Fama, em Los Angeles, em 13 de fevereiro deste ano.

Entenda como chiclete mascado por Robert Downey Jr. foi parar à venda na internet por R$ 210 mil (Reprodução/EBay)

“Por acaso, eu estava na área durante o evento que teve o famoso ator e produtor Jon Favreau sendo adicionado à Calçada da Fama de Hollywood. Durante o evento, o próprio Robert Downey Jr. colocou seu chiclete na estrela e, presumivelmente, o deixou lá, e eu consegui pegar”, explica uma parte do anúncio na plataforma de vendas.

Veja mais:

Passagem de Downey Jr. no evento

Conforme os registros, Robert Downey Jr. teria marcado presença no dia em que seu amigo, Jon Favreau, recebeu uma estrela de Hollywood na Calçada da Fama. Inclusive, há imagens do ator colocando o chiclete no chão.

Segundo o ator, em tom de brincadeira, sua atitude serviu como forma de oficializar a inauguração da estrela de Favreau na Calçada.

Assista o momento da cerimônia:

O homem que coletou a goma de mascar do ator afirma ter conseguido pegar o item no mesmo lugar depositado por Robert Downey Jr., além de conservá-lo da mesma forma maneira que encontrou. Segundo o anunciante, o comprador pode até mesmo apostar em um teste de DNA para provar que a goma foi mascada pelo famoso.