Cinema grátis no Parque do Povo tem sessões ao ar livre até final de abril

O projeto Cine na Praça, que exibe filmes em sessões ao ar livre em São Paulo, anunciou sua programação para o mês de abril. Os longas desta edição contam personagens com TEA (Transtorno do Espectro Autista).

A ideia por trás dessa proposta é fazer uma homenagem ao Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, celebrado no dia 2 de abril.

As exibições acontecem no Parque do Povo (Avenida Henrique Chamma, 420 - Pinheiros), próximo à estação Cidade Jardim da linha 9-Esmeralda da ViaMobilidade. Os filmes começam sempre às 19h das quintas feiras.

É a chance de ver grandes nomes de Hollywood como Tom Hanks (”O Código Da Vinci”), Leonardo DiCaprio (“Titanic”), Tom Cruise (”Top Gun”) e Dakota Fanning (”A Saga Crepúsculo: Eclipse”) sem pagar nada por isso.

Confira a seguir a programação completa:

06/04 - “Rain Man” (1988), de Barry Levinson, com Tom Cruise

Depois que o egoísta Charlie Babbitt descobre que seu pai deixou sua fortuna a um irmão autista que ele não sabia que existia, decide partir em uma viagem para Los Angeles com o novo irmão, com a esperança de conseguir ficar com a herança somente para si.

13/04 - “Forrest Gump - O Contador de Histórias” (1994), de Robert Zemeckis, com Tom Hanks e Robin Wright

Os governos dos presidentes Kennedy e Johnson, os eventos do Vietnã e Watergate e outras histórias são mostradas através da perspectiva de um homem do Alabama com baixo QI.

24/04 - “Gilbert Grape: Aprendiz de Sonhador” (1993), de Lasse Hallström, com Leonardo DiCaprio e Johnny Depp

Após a morte de seu pai, Gilbert deve cuidar de seu irmão com deficiência mental, e sua mãe com obesidade mórbida. No entanto, esta situação é questionada de repente, quando o amor entra em sua vida inesperadamente.

27/04 - “Tudo que Quero” (2017), de Ben Lewin, com Dakota Fanning e Toni Collette

Uma jovem autista foge de seu cuidador numa tentativa de entregar seu manuscrito de 500 páginas a um concurso de redação de “Star Trek” na Paramount Pictures.

Para mais informações, basta acessar o site oficial do Cine na Praça.

