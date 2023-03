Bia Miranda termina noivado e acusa ex: “só sabia gastar meu dinheiro”

A influenciadora digital Bia Miranda anunciou o término de seu noivado com Gabriel Roza na madrugada desta terça-feira (28). Em declaração pelas redes sociais, a neta de Gretchen o acusou de furto e até chantagem.

Os primeiros indícios do fim do relacionamento indicavam que ela teria traído o noivo - ponto que ela negou veementemente.

“Gente, eu não trai o Gabriel! O que acontece é que ele só sabia reclamar, não fazia nada, não me ajudava, só sabia gastar dinheiro que eu conquistei com meu trabalho e por mérito totalmente meu! Ele começou a me maltratar, xingar e também quase me agrediu no quarto!”, revelou, através de sua conta no Twitter.

Segundo o portal Metrópoles, o episódio de agressão teria acontecido em um quarto de hotel em São Paulo, após Bia ser vítima de uma emboscada. Ela estava na cidade para participar da gravação de um videoclipe do ator Lucas Santos, que se lançou na carreira de cantor sertanejo.

“Depois disso, tomei a decisão de terminar nosso relacionamento, e seguir sozinha daqui por diante. Estou feliz com minha decisão, e em paz. E o último ponto, ele roubou meu carro foi pro Rio de Janeiro com ele, roubou todo meu dinheiro que estava no Nubank, mas isso já estou resolvendo da minha maneira”, declarou.

O outro lado

Gabriel não deixou barato e resolveu fazer o mesmo tipo de declaração pelas redes sociais, contando seu lado da história.

“Não roubei carro de ninguém. Estou aqui no carro dela, vim pra São Paulo com o carro dela e vim só pra vê-la. Ela terminou comigo, show, então vou fazer o seguinte: ‘Já que você está terminando, vou embora. Vou pegar o carro, vou embora, deixar o carro na sua casa, vou pegar minhas roupas e vou embora’”, disse ele, através dos stories de sua conta no Instagram.

“E outra, dinheiro muito menos eu roubei dela. Viemos com o dinheiro que estava no meu cartão [que era dela], mas eu não mexi no dinheiro dela. Ele [Douglas, o amigo] acessou a minha conta e ela tirou o único dinheiro pra gente botar gasolina no carro. A gente fez um trato de R$ 1.000 pra ele vir, porque ele é habilitado e eu não sou. Aí ela acessou minha conta, ia tirar todo o dinheiro e deixar a gente aqui sem nada. Sendo que eu tinha que pagar ele, que veio dirigindo”, argumentou Gabriel.

Bia informou que vai abrir um boletim de ocorrência por conta da agressão e que vai pedir uma medida protetiva conta ele.

