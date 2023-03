BBB 23: Lexa pode ter bens penhorados por causa de MC Guimê; entenda

Os problemas de MC Guimê voltaram a respingar em Lexa. Depois da polêmica envolvendo o funkeiro e Dania Mendez no “BBB 23″, a esposa do artista terá que lidar com um processo judicial onde ele é cobrado por honorários advocatícios por causa de uma dívida decorrente da compra de um imóvel de luxo em São Paulo.

A dívida de Guimê refere-se a um imóvel comprado em 2016 na região de Alphaville, em São Paulo. Mas, o pagamento não foi efetuado por causa da dificuldade do músico em captar as quantias devidas e, por isso, os antigos proprietários acionaram o Poder Jurídico.

Crise na vida pessoal faz Lexa faturar alto nas redes sociais (Reprodução/Instagram)

Derrotado na ação principal, o músico foi condenado ao pagamento de R$ 421 mil a título de honorários, acrescidos de juros e correções monetárias. Em segunda instância, no Tribunal de Justiça de São Paulo, os desembargadores do órgão colegiado decretaram a penhora dos bens de Lexa.

Sendo assim, a cantora pode sofrer a retenção de 30% de todos os seus rendimentos mensais para o pagamento da dívida do marido, haja vista que o casamento entre eles é em comunhão universal.

A suposta separação de MC Guimê e Lexa segue sem resposta (Reprodução/Instagram)

Até o momento, os bens da cantora não foram bloqueados e nenhum dos envolvidos foram às redes sociais comentar sobre o assunto. Em entrevista ao Splash, do UOL, a defesa da celebridade garante que recorrerá, considerando indevida a condenação, haja vista que, à época da aquisição do imóvel, os dois ainda não eram casados.

Além disso, MC Guimê e Lexa não comentam mais sobre a vida privada e também sobre o suposto fim do relacionamento do casal, que estaria abalado desde a expulsão do funkeiro do “BBB 23″.

