BBB 23: Gabriel Santana não quer mais se envolver com esta sister

Gabriel Santana é um dos emparedados do “BBB 23″ e pode deixar o reality show na noite desta terça-feira (28). Mas, depois do Jogo da Discórdia, o ator começou a pensar em quem ele não pretende focar fora da casa.

Em conversa no Quarto do Líder, ator revelou para Marvvila, Ricardo e Sarah Aline como enxerga sua relação com Bruna Griphao, que também está no Paredão do “Big Brother Brasil”. Segundo ele, nada deve acontecer entre os dois dentro programa, mas também não vê um relacionamento de amizade fora da casa.

Gabriel Santana está no Paredão e pode ser o próximo eliminado do BBB 23 (Reprodução/Globo)

“[Bruna Griphao] não falou “quero ficar com você”, mas “lá fora a gente conversa”. E já deixou claro que as coisas mudaram. Já falei pra Sarinha. Eu sei que a gente não vai ficar aqui dentro e eu já falei que lá fora não sei se eu quero. Não sei se lá fora isso vai fazer sentido. Enquanto tá aqui dentro e tá legal, eu não tô me machucando , tranquilo”, desabafou Gabriel Santana.

“Se algum dia isso afetar negativamente, vou ser o primeiro a andar pra trás”, completa o ator, que ouviu um conselho de Marvvila. Segundo a cantora, a aproximação dos dois faz sentido: “Tá tendo uma troca muito grande entre os dois, uma procura de ambas as partes”, disse a sister.

Hashtag Fora Bruna ganha força no Twitter e famosa pode deixar o BBB 23 (Reprodução/Globo)

“Lá fora não sei o que vai acontecer e me conhecendo acho que não vai rolar nada. Eu moro em São Paulo, ela mora no Rio. Eu nunca fui o tipo de cara que, morando num estado diferente, vou ficar investindo numa parada. Sou péssimo no Whatsapp, não converso com ninguém”, ressalta o ator.

Veja como foi a formação do Paredão do “BBB 23″

A noite de domingo (27) foi de formação de uma nova berlinda. Depois da chegada de Larissa e Fred Nicácio, o jogo mudou e quem estava no jogo precisou se movimentar para não correr o risco de sair na próxima terça-feira (28). Mas, Bruna, Gabriel e Aline não tiveram muita sorte.

A atriz foi escolhida pela líder Sarah Aline. Depois, Amanda foi a segunda escolhida, durante o voto da casa. Mas, a sister tinha comprado um poder reverso, ou seja, ela podia escolher para o Paredão um dos brothers menos votados, e optou por Gabriel Santana.

Paredão do BBB 23 (Reprodução/Instagram)

Mas, Gabriel, que tinha o poder contragolpe, também podia puxar alguém para a lista das pessoas que podem ser eliminadas na votação da semana, e escolheu Aline.

Depois do quarteto formado, foi a vez da prova Bate-Volta. Na disputa, que testou a sorte dos participantes, Amanda foi a melhor e se livrou do paredão.

