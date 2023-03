BBB 23: Fora do reality show, Fred aproveita os dias com o filho; confira

Fora do confinamento do “BBB 23″, Fred, o último eliminado da temporada, aproveitou a segunda-feira (27) na companhia de Cris, seu filho com Bianca Andrade, que também esteve no reality show da TV Globo.

No Instagram, o youtuber postou uma foto de um passeio de barco entre pai e filho, que tem um ano de idade, no Rio de Janeiro, menos de uma semana após ser eliminado do Big Brother Brasil” e desistir da repescagem. Na legenda, o ex-BBB escreveu: “O motivo do meu ‘sumiço’ nos últimos dias”.

O ex-brother desistiu de permanecer na Casa do Reencontro alegando estar com saudades do Gudugo, apelido que o bebê ganhou na internet. Logo após sair de vez do “BBB 23″, Fred assistiu a um vídeo do filho reagindo ao momento em que ele cantou uma música infantil no Raio-X para que o filho assistisse.

“Acho que vou ficar falando que quero ver esse vídeo pra sempre. Que coisa gostosa. Eu fiz justamente para ele ver, porque passa muita coisa na cabeça. Não tem jeito, ele é a minha maior riqueza, minha vida. Impressionante como quando uma coisinha dessa nasce tudo muda”, disse Fred, emocionado. “Eu estava lá por ele, mas também saí de lá por ele. Tô feliz e aliviado”, completou.

A noite de domingo (27) foi de formação de uma nova berlinda. Depois da chegada de Larissa e Fred Nicácio, o jogo mudou e quem estava no jogo precisou se movimentar para não correr o risco de sair na próxima terça-feira (28). Mas, Bruna, Gabriel e Aline não tiveram muita sorte.

A atriz foi escolhida pela líder Sarah Aline. Depois, Amanda foi a segunda escolhida, durante o voto da casa. Mas, a sister tinha comprado um poder reverso, ou seja, ela podia escolher para o Paredão um dos brothers menos votados, e optou por Gabriel Santana.

Mas, Gabriel, que tinha o poder contragolpe, também podia puxar alguém para a lista das pessoas que podem ser eliminadas na votação da semana, e escolheu Aline.

Depois do quarteto formado, foi a vez da prova Bate-Volta. Na disputa, que testou a sorte dos participantes, Amanda foi a melhor e se livrou do paredão.

