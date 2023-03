BBB 23: Fãs comentam sobre os momentos mais polêmicos do Jogo da Discórdia; veja

O tradicional Jogo da Discórdia do “BBB 23″ aconteceu na na noite de segunda-feira (27) e movimentou as redes sociais. Desta vez, os fãs do reality show ficaram empolgados com a dinâmica, onde os participantes tiveram que dar plaquinhas para dois participantes, sendo uma com “menos importante” e outra com “mais importante”.

Pelo Twitter, um anônimo destacou a discussão entre Ricardo Alface e Cezar Black: “Do nada começou uma briga entre Black e Alface, não sei quem macetou entre os dois, mas sei que o Facinho macetou a Amanda, que se meteu, e a Mami quando foi defender a paquita dela. Se alguém entendeu, me explique”.

Outro usuário do Twitter também destacou o momento: “O Alface vivia dizendo que o Boco Roso [Fred] queria ser o dono do jogo, mas, agora tá igualzinho e usando palavras explícitas e ameaças contra outra pessoa, no caso, o Cezar Black!”.

Já outra pessoa que acompanhava o “BBB 23″ falou sobre a participação de Amanda na dinâmica: “Amanda e Aline as únicas que sempre escutaram o Alface e ele chutou com a chegada do Dr Soberba, agora se contenta em escutar palestrinha da Sarah, e não dou 1 semana para o Aquário chutar ele, e aí vai dormir na sala ou melhor em casa, falso”.

Amanda Meirelles vc é menos importante dentro da casa mas o que realmente importa que vc é a mais importante aqui fora

Amanda Alice te amo#BBB23#JogoDaDiscordia — Edina Riva Lula 🌵 🤙 (@edinariva) March 28, 2023

Gabriel Santana, que está enfrentando o Paredão do “BBB 23″, também virou um dos destaques do Jogo da Discórdia, mas pelo lado negativo: “O Gabriel fala muito bem. Pena que não quis se comprometer muito ao longo do jogo”. Mas, no fim, o fã do “Big Brother Brasil”' defendeu a permanência do ator no jogo e disse que era “Fora Bruna”.

Vale lembrar que Gabriel Santana, Bruna Griphao e Aline estão disputando a preferência do público para permanecer no reality show da TV Globo. O resultado será dado por Tadeu Schmidt na noite desta terça-feira (28), ao vivo.

