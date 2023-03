Amor Perfeito: Marê e Orlando vão se reencontrar nesta semana; saiba quando

Na novela “Amor Perfeito”, o médico Orlando (Diogo Almeida) decidiu ir embora do Brasil com o propósito de esquecer seu grande amor, Marê (Camila Queiroz). Enganado por acreditar que a jovem não se interessava mais por ele, Orlando não conseguiu esquecê-la e nem sequer imaginava todo o sofrimento que jovem passou nos anos que os separaram.

Durante esta separação, a herdeira de Leonel (Paulo Gorgulho) foi presa injustamente acusada de matar o próprio pai, teve o filho com Orlando durante uma fuga e viveu a dor de se separar da criança, temendo as maldades da madrasta Gilda (Mariana Ximenes).

Amor Perfeito: Após oito anos, Orlando volta ao Brasil para acertar as contas com Marê (Divulgação/Globo)

Agora, oito anos depois, Orlando volta ao país para acertar suas contas com o passado e se depara com uma Marê na cadeia, profundamente magoada, e descobre que tem um filho desaparecido. As cenas estão previstas para irem ao ar nesta quarta-feira (29), em “Amor Perfeito”.

Na prisão, os dois têm uma difícil conversa, expondo as mágoas e o sofrimento de cada um e revisitando episódios do passado que acabam se revelando como armadilhas usadas para separar o jovem casal. O médico então confessa a Marê que só voltou por causa dela e que, apesar de tudo o que viveram, o amor por ela não mudou.

Profundamente abalados, Marê fala sobre o filho Ângelo, o que deixa Orlando ainda mais emocionado. Na despedida, o médico afirma que começará a busca pelo filho deles imediatamente e que, mesmo em meio a uma situação tão difícil, é feliz por estar na frente de Marê novamente, após todos esses anos.

Marê (Camila Queiroz) e Orlando (Diogo Almeida) são apaixonados em Amor Perfeito (Bob Paulino/Globo)

O elenco de “Amor Perfeito” conta com Thiago Lacerda, Alan Rocha, Allan Souza, Ana Cecília Costa, Analu Prestes, Antônio Pitanga, Babu Santana, Barbara Sut, Bernardo Berro, Beto Militani, Breno de Filippo, Bruno Montaleone, Bruno Quixotte, Bukassa Kabengelle, Carol Badra, Carol Castro, Chico Peluccio, Cristiane Amorim, Cyda Moreno, Daniel Rangel, Davi Queiroz, Genezio de Barros, Glicerio Rosário, Gustavo Arthidoro, Isabel Fillardis, Iza Moreira, João Fernandes Nunes, Jorge Florêncio, Juliana Alves, Karen Coelho, Kenia Barbara, Kyvilin Padilha, Lucy Ramos, Malu Dimas, Maria Gal, Mestre Ivamar, Musipere, Paulo Betti, Paulo Gorgulho, Paulo Mendes, Raquel Karro, Rose Lima, Tonico Pereira, Tony Tornado, Valentina Melleu, Vitória Pabst, Ygor Marçal e Zezé Polessa.

