Afastada do ‘Mais Você’, Ana Maria Braga atualiza seu estado de saúde

A apresentadora Ana Maria Braga tranquilizou seus fãs e seguidores sobre o seu estado de saúde. Através de sua conta oficial no Twitter, ela explicou que está bem.

“Oi, meninos e meninas. Já fiz o procedimento e foi tudo bem. Estou no quarto me recuperando e espero logo, logo estarmos juntos novamente. Um beijo”, escreveu ela, pelas redes sociais.

Ana Maria segue afastada do comando do “Mais Você”. Ela precisou deixar a tradicional mesa de café da manhã da TV Globo para cuidar de sua saúde. Em seu lugar, a atração está sendo comandada por Fabrício Battaglini e Thalita Morete.

A apresentadora precisou se ausentar do programa por conta de um procedimento médico que já estava agendado: na última segunda-feira (27), ela realizou uma pequena cirurgia vascular, para tratar de varizes.

Mas mesmo afastada, Ana Maria não deixou de dar seus famosos conselhos - mas está fazendo isso virtualmente.

“Lembrete do dia: não leve tudo tão a sério… Vai ficar com marcas de expressão”, pontuou a famosa.

Lembrete do dia: não leve tudo tão a sério… Vai ficar com marcas de expressão. — Ana Maria Braga (@ANAMARIABRAGA) March 28, 2023

Outros afastamentos

Não faz muito tempo que Ana Maria deixou o “Mais Você”, pelo mesmo motivo: em novembro do ano passado, ela já tinha realizado a mesma cirurgia - só que, na época, o programa não revelou o motivo do afastamento, causando preocupação entre os fãs.

A ausência aconteceu em novembro do ano passado, quatro meses atrás.

“Já estava com esse problema há algum tempo e fui a um [médico] vascular, e ele disse que eu precisaria de uns dois ou três dias para ficar bem. Estou em casa, numa boa. Já estou pensando em como ajeitar a decoração do natal com a Copa do Mundo”, disse ela, na época.

