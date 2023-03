Show ou sarau? Projeto ‘Noites Rocinante’ mistura estilos em apresentações em São Paulo

O músico carioca Sylvio Fraga traz seu projeto “Noites Rocinante” para a cidade de São Paulo, com três artistas convidados, a partir da próxima quarta-feira (29).

A “mini turnê” tem a proposta de transformar as noites em algo próximo a um sarau de música, misturando as ideias de show com as famosas reuniões literárias, trazendo um clima intimista para as apresentações. O projeto já passou por cidades como Rio de Janeiro, Salvador e João Pessoa.

Poeta e compositor, Sylvio se inspira em pinturas e livros para criar suas canções. Ele tem quatro discos lançados: “Rosto” (2012), “Cigarras no Trovão” (2017), “Canção da Cabra” (2019) e “Robalo Nenhum” (2022) - os dois últimos, de forma independente.

+ Agenda: 100 anos da Disney tem exposição de Vik Muniz na SP-Arte 2023

“‘Noites Rocinante’ é um projeto que surgiu para que a gravadora saísse das gravações e das redes sociais e fosse para a rua. Nosso objetivo é viajar com os nossos artistas pelo Brasil para tocar a nossa música, conhecer as cenas locais e fortalecer o nosso público”, explica o artista.

A programação conta com quatro datas ao total, se estendendo até maio. O projeto recebe o público de São Paulo no Estúdio Gugastro (Rua Décio Reis, 339 - Alto de Pinheiros), sempre às 20h30.

Convidados

Sylvio se apresenta no dia 26 de abril. Nas outras três datas da turnê, se apresentam outros três nomes de sua gravadora, Rocinante. São eles Ilessi, no dia 29 de março, Marcelo Galter, no dia 12 de abril, e Érika Ribeiro, no dia 10 de maio.

“O projeto está dando certo e já estamos na terceira edição. Começamos no Rio de Janeiro, fizemos uma temporada no Nordeste e agora estamos chegando em São Paulo com um repertório diverso: Erika Ribeiro com seu piano solo tocando Stravinsky, Sofia Gubaidúlina e Hermeto Pascoal; Marcelo Galter e seu grupo tocando música instrumental autoral com forte influência afro-baiana, além do repertório autoral cancioneiro de Ilessi e Sylvio Fraga. Os shows serão intimistas e quentes”, promete Sylvio.

Os ingressos para assistir aos shows de “Noites Rocinante” podem ser adquiridos no próprio local do evento. Eles não tem um valor fixo, contando com um valor simbólico.

Leia também: Amor Perfeito: Personagem de Camila Queiroz tem trajetória revelada