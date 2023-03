Presença de luxo: Este é o vestido de recorte utilizado por Flávia Alessandra em festival

Flávia Alessandra foi uma das presenças marcadas no Tim Music Noites Cariocas, evento que reuniu diversos famosos no Morro da Urca, na última sexta-feira (24), no Rio de Janeiro. A famosa, de 48 anos de idade, arrancou elogios de seus seguidores após compartilhar os registros de seu look da noite.

O vestido azul da famosa conta com detalhes de recorte nas partes do decote e abdômen. Além disso, traz uma estampa com tonalidades brancas. Para acompanhar, a atriz optou por uma bolsa prateada com muito brilho na composição. O evento contou com a apresentação de grandes nomes como Gilberto Gil e Margareth Menezes.

Confira alguns comentários deixados na postagem da atriz:

“Que foto perfeita! Numa escala de 1 a 10, é 1000000.”

“Você é muito linda, Flávia.”

“Sua beleza é surreal.”

“Uma obra de arte.”

“Maravilhosa como sempre.”

“Nossa, apaixonei mais uma vez.”

“Quando uma mulher sabe ser fina dentro de um micro vestido.”

“Eu não sei lidar com tanta beleza.”

Giovanna Ewbank surge com vestido de luxo em evento de grife

Giovanna Ewbank marcou presença em um evento de luxo, nesta quinta-feira (23), da joalheria Tiffany & Co., em São Paulo.A apresentadora, de 36 anos de idade, estava acompanhada do marido, Bruno Gagliasso, o ator de 40 anos.

Presença de Luxo: Este é o look de R$ 130 mil utilizado por Giovanna Ewbank em evento de grife (Reprodução/Instagram @gioewbank)

O casal teve passagem pelo tapete vermelho e houve até beijo na barriga da famosa. Segundo a Quem, o look da famosa é avaliado em R$ 130 mil.

Com um vestido preto de forma balonê curto e com bastante volume, Giovanna completou sua composição com joias da grife promotora do evento. Nome do evento e da coleção, Lock, a famosa comportou uma pulseira de ouro branco 18k com 30 diamantes cravejados à mão, por cerca de R$ 96 mil.

Veja confira os comentários da web em relação à peça: