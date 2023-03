Patrícia Poeta critica cancelamento do show de Drake: “Que feio”

O rapper Drake cancelou o show no Lollapalooza 2023, que aconteceu neste fim de semana em São Paulo, mas Patrícia Poeta criticou o cantor americano no “Encontro”, desta segunda-feira (27).

Ao vivo, a famosa mostrou imagens do artista em uma casa de streptease, onde ele esteve horas antes de cancelar sua apresentação no Brasil, onde milhares de fãs esperavam, incluindo Felipe Poeta Soares, de 20 anos, filho da apresentadora da Globo.

“Que feio, né. O artista é o que é por causa dos fãs e tinham muitos esperando o cantor, incluindo o meu filho”, destacou Patrícia, que estava ao lado de Manoel Soares, que destacou a falta de profissionalismo do músico americano.

Drake aparece no telão do Encontro com Patrícia Poeta (Reprodução/Globo)

Vale destacar que Drake era a principal atração do domingo (26). O anúncio foi feito no perfil oficial do festival de música nas redes sociais e quem estava por lá assistiu o show do DJ norte-americano Skrillex, que entrou no lugar do rapper.

“Devido a circunstâncias imprevistas, Drake está sem membros de sua equipe de som e produção, essenciais para a realização do show no Lollapalooza em São Paulo. Drake estava animado para se apresentar para seus fãs no Brasil. Infelizmente, isso está fora de seu controle. Desculpas”.

Patrícia Poeta, Tati Machado e Manoel Soares falam sobre o BBB 23 (Reprodução/Globo)

Depois do cancelamento, a organização do Lollapalooza 2023 disponibilizou a opção de reembolso do ingresso: “Disponibilizaremos por liberalidade aos titulares da compra de ingressos das modalidades Lolla Day, Lolla Comfort Day e Lolla Lounge Day do dia 26 de março a possibilidade de manter o ingresso ativo e comparecer ao evento, ou solicitar o reembolso do valor do ingresso. Para fazer jus ao reembolso, o ingresso das modalidades acima indicadas não poderá ter sido utilizado para acesso ao festival no dia 26 de março”.

Além do cancelamento do show de Drake, Patrícia Poeta recebeu Tati Machado para falar sobre os últimos acontecimentos do “BBB 23″, que terá mais um Paredão nesta terça-feira (27). Bruna Griphao, Gabriel Santana e Aline Wirley estão na berlinda desta semana.

