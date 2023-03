Passarinho, que som é esse? Sesc oferece oficina para identificar cantos de pássaros

Vivência Paisagens Sonoras em cartaz no Sesc Interlagos e no Sesc Bertioga (Foto: Divulgação)

Já imaginou identificar corretamente o canto dos pássaros? Ou simplesmente aprender a reconhecer os sons da natureza? Essa é a proposta de uma das mais de 70 atividades do projeto “Territórios do Comum”, realizado pelo Sesc São Paulo.

A oficina em questão se chama “Paisagens Sonoras” e ensina os participantes a diferenciar os sons que os pássaros emitem, mas de olhos fechados através de vendas. Isso porque essa é uma das várias atividades focadas nas vivências de pessoas com deficiência.

Outro destaque com esse enfoque é a oficina “Manutenção de Cadeiras de Rodas”, em que uma equipe de cadeirantes apresentam diversas técnicas de reparos e consertos nesse tipo de dispositivo.

Ambas as oficinas tem entrada gratuita.

“Paisagens Sonoras” acontece na próxima quarta-feira (29), às 9h, no Sesc Interlagos (Avenida Manuel Alves Soares, 1100 - Parque Colonial). Também é possível participar no litoral paulista, dia 1º de abril, às 15h30, no Sesc Bertioga (Rua Pastor Djalma da Silva Coimbra, 20 - Jardim Rio da Praia, Bertioga).

Já “Manutenção de Cadeiras de Rodas” será realizada no Sesc São Caetano (Rua Piauí, 554 - Santa Paula, São Caetano do Sul), na quarta-feira (29), das 17h às 20h.

Outras atividades

O projeto “Territórios do Comum” está em sua segunda edição e tem dezenas de atividades em andamento. Elas estão acontecendo em diversas unidades da capital paulista e do interior do estado.

A ideia é chamar a atenção para questões socioambientais, a partir da construção de vínculos e fortalecimento de redes de apoio - ou seja, unindo pessoas com interesses e propósitos em comum.

As oficinas no Sesc São Paulo estão agendadas para acontecer até o próximo domingo, dia 2 de abril. A programação completa e valores dos ingressos estão disponíveis no site oficial do projeto.

