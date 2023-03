Lady Di: família da princesa Diana coleciona esse item incomum há mais de 10 gerações

Você já deve ter ouvido falar ou mesmo colecionado selos ou mesmo colecionar pedras, não é mesmo? Mas a família da princesa Diana mantém uma coleção única (e incomum) há gerações: acontece que a família tem uma coleção contínua de bengalas.

Sim, esta coleção especial da família Spencer foi revelada em uma nova postagem no Instagram do irmão mais novo da falecida Lady Di, Charles Spencer. O 9º Conde Spencer é um grande aficionado por história e usa seu site, Spencer 1508, para compartilhar informações do passado relacionadas a seus ancestrais. Agora, ele está focado em sua coleção de bengalas.

Charles Spencer revelou em sua legenda que esse acúmulo de bengalas vem crescendo há centenas de anos. “Esta semana, no Spencer1508.com, conheça as histórias por trás da coleção de bengalas e bengalas raras coletadas por minha família ao longo de dez gerações”, escreveu.

Ele acrescentou: “O mais antigo remonta a mais de três séculos, à célebre Sarah, duquesa de Marlborough - a matriarca da família Spencer. Graças à dedicação de meu avô, Jack (7º Conde) Spencer, conhecemos muitas das histórias por trás dessas heranças de família incomuns (e levemente peculiares)”.

A apresentação de fotos que Charles incluiu foi apenas uma amostra das muitas coleções que os Spencers coletaram ao longo dos anos. Nas imagens, podemos ver algumas bengalas gravadas e especialmente esculpidas que fazem parte de seu tesouro, e o conde também incluiu algumas fotos antigas de seus ancestrais.

Você pode assistir a um vídeo completo mergulhando em sua coleção no vídeo acima. A descrição do vídeo diz: “Uma coleção rara de bengalas que estão nas mãos dos Spencer há gerações e está repleta de história. Outrora um símbolo de status de riqueza e refinamento, o mais antigo remonta a meados de 1700 e pelo menos três estiveram nas mãos de um rei e uma rainha. Graças à pesquisa e dedicação do 7º Conde Spencer, conhecemos as histórias que cercam esses acessórios ingleses outrora essenciais”.

