Fora Gabriel: Fãs dizem como o ator de Chiquititas perdeu o favoritismo no BBB 23

Gabriel Santana, o Mosca do remake de “Chiquititas”, está na berlinda do “BBB 23″ e, se depender das redes sociais, pode mesmo deixar o reality show da TV Globo na noite de terça-feira (28). Afinal, na manhã desta segunda-feira (27), a hashtag “Fora Gabriel” foi criada pelos internautas.

No duelo desta semana, o famoso está competindo contra a cantora Aline Wirley e a atriz Bruna Griphao, que também já possui uma hashtag para deixar o programa. Porém, ao justificar o motivo para deixar as duas e tirar o ator, uma fã do reality destacou: “A protagonista da edição não pode sair no Paredão que tem uma das piores plantas que esse ‘BBB’ já teve. Fica Bruna e fora Gabriel”.

Uma outra pessoa usou o “Fora Gabriel” para alegar que o ator, que também fez parte do elenco do remake de “Pantanal”, não é uma pessoa muito querida e que fez muitas coisas “estranhas” ao longo da temporada: “Muita gente não gosta das coisas que ele faz . Pra mim esse jogo diz muito sobre o caráter das pessoas”.

Agora há a chance de tirar o Gabriel Santana, só quero ver!!!! #BBB23 cheio de 🌱🌱 e as pessoas querem tirar quem dá enredo. Até Aline movimenta mais aquilo lá do que ele. #ForaGabriel JÁ — Cláudia Magalhães 🐊 (@mclaudiamagal) March 27, 2023

Vale destacar que desde que entrou no confinamento do “Big Brother Brasil”, Gabriel Santana focou em assuntos que refletem sobre a sua sexualidade. No primeiro dia, ao se apresentar para todos os colegas, ele disse que era bissexual e que estava “disponível para meninos e meninas”, criando um dos primeiros memes da temporada.

Já na festa, que teve o show de Anitta, o famoso se empolgou e beijou Fred Nicácio, que vive um relacionamento aberto. Mas, o beijo não segurou o casal, fazendo eles criarem uma amizade dentro do “BBB 23′. Ele também falou que era birromântico e explicou para os colegas de reality show.

qm vota #ForaBruna em um paredão onde existe a maior planta da casa q está colocando o jogo da Larissa e de todo deserto em risco, é pura burrice. Esqueçam o ranço e pensem em jogo, o mais coerente para a Larissa seria ser #ForaGabriel — marizinha 🪩 (@mariicomenta_) March 27, 2023

“Eu me entendo como bissexual, mas acho que sou birromântico. Eu me interesso romanticamente por homens e mulheres, mas por homens, a atração sexual é muito rara. A atração sexual é muito mais por mulher”, disse ele, que esteve no elenco do remake de “Pantanal”.

Sem dificuldade de falar sobre sua sexualidade e vida amorosa, Gabriel Santana também disse no “BBB 23″ que era demissexual: “Para beijar na boca, não precisa dessa conexão. Beijou, acabou, filho. Pra sexo, eu sou diferente, eu sou demissexual, inclusive. Não transo por transar, preciso ter alguma conexão, geralmente de corpo e sentimento. Eu posso ter conexão de corpo e não ter sentimento, aí eu não consigo”.

