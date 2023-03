Da magia ao altar: a vida dos atores de Harry Potter mudou completamente e dois já são pais!

Parece que Daniel Radcliffe está prestes a trocar a varinha por algumas fraldas. O ator de 33 anos, mais conhecido por interpretar Harry Potter, está esperando seu primeiro filho com a namorada Erin Darke, 38.

A notícia foi confirmada para a Us Weekly pelo representante de Radcliffe depois que ele e Darke foram vistos andando pelas ruas de Nova York na sexta-feira, 24 de março. Enquanto os dois passeavam pela cidade (visto em fotos divulgadas pelo Daily Mail), Darke aparentou estar ostentando uma barriga de grávida.

Este será o primeiro filho do casal juntos. Até agora, nenhum dos dois comentou sobre a gravidez, mas uma fonte próxima disse ao The Mirror: “Daniel e Erin não poderiam estar mais felizes por estarem esperando. Eles estão absolutamente emocionados e mal podem esperar para se tornar uma família de três”. De acordo com esta mesma fonte, a dupla também recentemente compartilhou a notícia com suas famílias.

Radcliffe e Darke estão juntos há mais de dez anos, tendo se conhecido no set de Kill Your Darlings em 2012. Darke também é atriz, conhecida por seus papeis como Cindy em Good Girls Revolt e Mary em The Marvelous Mrs. Maisel.

É assim que a vida de Daniel Radcliffe mudou depois de Harry Potter

Daniel Radcliffe lutou incansavelmente para se livrar do personagem daquele jovem feiticeiro que interpretou por muitos anos, marcando toda uma geração e criando uma sólida base de fãs, mas assim como outros atores, o jovem buscou diversificar e expandir no ramo do entretenimento.

Participou de diversos filmes, o que o ajudou a esquecer por um momento ‘Harry Potter’ e mostrar que o ator é muito mais que o personagem do jovem bruxo. Não foi fácil, mas conseguiu graças a filmes como ‘A Dama de Preto’, ‘Selva’, ‘Apenas Amigos?’, entre outros. Além de atuar, Radcliffe havia declarado seu gosto pela música e seu desejo de se tornar roteirista ou diretor.

Foi assim que a vida dos atores de Harry Potter mudou

Não só Daniel Radcliffe está prestes a ser pai, como também aconteceu em 2020, com seu parceiro de set, Rupert Grint, que teve uma menina chamada ‘Wednesday’ com Georgia Groome.

Por outro lado, há os atores que já disseram ‘sim’ no altar como Bonnie Wright (que deu vida a Gina Weasley) com Andrew Lococo e Mathew Lewis (Neville Longbottom), que se casou com Angela Jones depois de conhecê-la em 2016 em um parque temático de Harry Potter.