BBB 23: “Mosca morta”? Gabriel Santana corre risco de deixar o reality

Gabriel Santana está no Paredão e pode ser o próximo eliminado do BBB 23 (Reprodução/Globo)

Gabriel Santana está no Paredão do “BBB 23″ e a presença do ator dividiu a opinião de alguns fãs do reality show apresentado por Tadeu Schmidt. O famoso disputa a preferência do público contra Bruna e Aline.

Pelo Twitter, Gabriel Santana é visto por alguns anônimos como um dos jogadores mais bonzinhos da atual temporada e, por isso, ganhou alguns defensores: “O Gabriel está sendo usado. O medo de sair está grande”, escreveu uma pessoa.

Um outro perfil usou a mesma rede social para atacar Bruna Griphao e disse que ela usa o famoso para conquistar mais votos: “Essa Bruna é muito falsa. Depois do Paredão está forçando uma relação com o Gabriel, dando VT. Nós já sabemos os motivos, né gente?”.

gabriel está sendo usado. o medo de sair tá grande. #BBB23 https://t.co/mzUpTQZ345 — pudim 🐛💎💅🏿🦁🎡 (@anizdaya) March 27, 2023

Mas, a permanência de Gabriel Santana, famoso pelo personagem Mosca, do remake de “Chiquititas”, e também pelo remake de “Pantanal”, não está tão segura, já que ele não agrada todos os telespectadores que acompanham o “BBB 23″: “Foco no voto. Vaza Gabriel. Ele é planta. Fora uma mosca morta. Atenção Gabriel é planta, fora!”, explanou um anônimo.

Por fim, uma outra pessoa que acompanhou a formação do Paredão e o programa ao vivo relatou que Larissa, que voltou para o reality show da TV Globo, após a votação da Casa do Reencontro, está aproveitando o momento: “Como a Larissa vai e dar apoio, se ela está com o Gabriel? Ela está mostrando que precisa de apoio e também, já que a mami [Bruna Griphao] foi para o Paredão. Só a Amanda está dando apoio”.

Veja como foi a formação do Paredão do “BBB 23″

A noite de domingo (27) foi de formação de uma nova berlinda. Depois da chegada de Larissa e Fred Nicácio, o jogo mudou e quem estava no jogo precisou se movimentar para não correr o risco de sair na próxima terça-feira (28). Mas, Bruna, Gabriel e Aline não tiveram muita sorte.

A atriz foi escolhida pela líder Sarah Aline. Depois, Amanda foi a segunda escolhida, durante o voto da casa. Mas, a sister tinha comprado um poder reverso, ou seja, ela podia escolher para o Paredão um dos brothers menos votados, e optou por Gabriel Santana.

Paredão do BBB 23 (Reprodução/Instagram)

Mas, Gabriel, que tinha o poder contragolpe, também podia puxar alguém para a lista das pessoas que podem ser eliminadas na votação da semana, e escolheu Aline.

Depois do quarteto formado, foi a vez da prova Bate-Volta. Na disputa, que testou a sorte dos participantes, Amanda foi a melhor e se livrou do paredão.

