BBB 23: Marido de Aline Wirley esclarece polêmica envolvendo Ícaro Silva e o casal

O ator Ícaro Silva voltou a se envolver em uma polêmica com o “Big Brother Brasil”, programa que segue para mais uma eliminação na terça-feira (28). Mas, desta vez, o famoso não falou nada sobre o reality show da TV Globo.

No fim de semana, em que Aline Wirley foi para o Paredão do “BBB 23″, o ator foi envolvido em uma polêmica com a família da cantora e Igor Rickli, marido da famosa precisou se posicionar. Para quem não sabe, o ator de “Verdades Secretas 2″ foi apontado como “marmita do casal”, termo popular para quem tem relações sexuais pontuais com pessoas que vivem um relacionamento aberto.

Ao ver os boatos ganharem impulso, Igor usou seu perfil oficial no Instagram para abrir o coração e falar sobre a vida ao lado de Ícaro Silva. Para os fãs, Rickli disse que eles são amigos: “Quem é Ícaro Silva na nossa vida? Eu e Aline já combinamos que se qualquer coisa acontecer, e a gente não esteja mais aqui, é simplesmente ele que vai levar nosso filho onde ele tem que chegar”.

Segundo o marido de Aline, que está confinada no “BBB 23″, o artista é um grande confidente e que ambos confiam em Ícaro e fazem questão de abrir a casa para que ele faça suas festas com shows porque sente que o também ator é uma pessoa da família, além de ser padrinho de Antônio, filho do casal.

Ao longo do desabafo, o famoso destacou aos fãs que Aline Wirley enxerga o ator, que também fez parte do elenco de “Malhação”, como um irmão de alma e que é um dos amigos mais preciosos do casal. Ele ainda contou que tem muito orgulho da trajetória do famoso e, para finalizar, Rickli reforçou que Ícaro não é “marmita” em seu casamento, mas poderia ser. Segundo ele, nem todo mundo entende o que é o amor fraterno de verdade e que a relação deles não envolve sexo.

