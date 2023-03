BBB 23: Bruna Griphao é a preferida para deixar o reality show; entenda

Bruna Griphao está no Paredão do “BBB 23″ e a torcida para que a atriz deixe o reality show aumentou durante a madrugada desta segunda-feira (27). Ela está na berlinda ao lado de Gabriel Santana e Aline.

No Twitter, fãs do “Big Brother Brasil” levantaram a hashtag “Fora Bruna”, onde criticaram a participação da famosa e também explicaram os motivos para tirar ela da competição. Uma anônima escreveu: “Bruna vem fumar aqui fora”.

O Alface vai vencer o BBB23 é o melhor jogador da edição!!! E vamos votar #FORABRUNA — Lucao (@Lucaosanlima) March 27, 2023

Alguns fãs do “BBB 23″ aproveitaram o momento para afirmar que a hora de Bruna Griphao deixar a casa está próxima e disse que a saída será por “tudo” que a atriz fez “para a galera do Fundo do Mar”, nome dado a um dos quartos da casa.

Já uma pessoa, que também usou a hashtag “Fora Bruna” chamou a famosa, que entrou para o Camarote do reality show da TV Globo de racista e disse que gostaria de ver ela deixando o programa na próxima terça-feira (28).

Outro perfil do Twitter chamou a atenção dos administradores das redes sociais da cantora Marvvila: “Administradores da Marvvila, vocês estão com um grande aliado no Paredão e não vão puxar mutirão? Hoje poderia ser ela. Acordem e engajem, não deixem para fazer isso apenas quando a hora chegar. A sobrevivência do Fundo do Mar também é da Marvi, acordem”.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Este foi o motivo de Gabriel Santana criticar homens héteros no reality

Falando em Gabriel Santana, um telespectador do “BBB 23″ disse que não é a hora do famoso Mosca, do remake da novela infantil “Chiquititas” deixar o reality show e ressaltou: “O Biel tem um coração lindo, espero que ele fique”.

Cadê a galera de Guskey pra ajudar eliminar a Bruna? #ForaBruna #BBB23 — Santiago 🌵🦁 (@lagunasanti) March 27, 2023

Veja como Bruna chegou ao Paredão do “BBB 23″

A noite de domingo (27) foi de formação de uma nova berlinda. Depois da chegada de Larissa e Fred Nicácio, o jogo mudou e quem estava no jogo precisou se movimentar para não correr o risco de sair na próxima terça-feira (28). Mas, Bruna, Gabriel e Aline não tiveram muita sorte.

A atriz foi escolhida pela líder Sarah Aline. Depois, Amanda foi a segunda escolhida, durante o voto da casa. Mas, a sister tinha comprado um poder reverso, ou seja, ela podia escolher para o Paredão um dos brothers menos votados, e optou por Gabriel Santana.

Paredão do BBB 23 (Reprodução/Instagram)

Mas, Gabriel, que tinha o poder contragolpe, também podia puxar alguém para a lista das pessoas que podem ser eliminadas na votação da semana, e escolheu Aline.

Depois do quarteto formado, foi a vez da prova Bate-Volta. Na disputa, que testou a sorte dos participantes, Amanda foi a melhor e se livrou do paredão.

LEIA TAMBÉM: Amor Perfeito: Personagens de época vão debater o racismo no Brasil