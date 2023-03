Após escândalo de Guimê, Lexa fatura alto com as redes sociais; confira

O casamento de Lexa e MC Guimê virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais e, mesmo em meio ao furacão, a cantora conseguiu aproveitar para faturar mais e alavancar a carreira, mesmo deixando a web de lado.

Segundo o R7, desde que MC Guimê foi expulso do “BBB 23″, após ser acusado de assédio durante uma festa do programa, Lexa aumentou o valor de suas publicidades, aproveitando que seu nome está em alta.

Segundo o site da Record TV, o valor para anunciar nas redes sociais de Lexa variam de R$ 96 mil a R$ 360 mil, sendo que o mais baixo seria para fazer até três postagens no Twitter. Já o mais alto equivale a três Stories e um post no feed de seu Instagram.

Já um reels, acompanhado de mais um post no feed ,custa R$ 240 mil. Além do Twitter e do Instagram, Lexa também fatura alto com o TikTok, onde um vídeo pode custar R$ 60 mil.

Ainda de acordo com o R7, as visualizações de Lexa aumentou desde que as polêmicas envolvendo o caso de MC Guimê no “BBB 23″. Na última semana, a cantora alcançou mais de 17 milhões de visualizações em seus vídeos nas redes sociais.

Outro ponto positivo foi o número de seguidores. De acordo com a plataforma Social Blade, a funkeira ganhou mais de 1,7 milhão de seguidores nas redes sociais depois do escândalo.

Lexa sem Guimê

Lexa foi uma das convidadas ilustres da festa de Anitta, nesta sexta-feira em São Paulo, e dando mais forças aos boatos de separação, sem MC Guimê, que ainda está lidando com a acusação de assédio sexual que acabou culminando em sua expulsão do “BBB 23″.

A suposta separação de MC Guimê e Lexa segue sem resposta (Reprodução/Instagram)

Usando um top preto decotado com uma saia curta, a famosa apareceu alegre e bem à vontade com as amigas Pocah e Rebecca, em uma foto posada com a aniversariante Anitta. Em imagens divulgadas da festa, ela aparece dançando muito com a aniversariante e com MC Rebecca.

Nas poucas vezes que foi questionada sobre seu relacionamento, Lexa limitou-se a responder que só fala da carreira dela, nada mais.

