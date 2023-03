Ana Maria Braga é afastada do “Mais Você”; entenda o motivo

A ausência da apresentadora Ana Maria Braga no programa “Mais Você” desta segunda-feira (27) chamou a atenção. Sem a loira no comando, a atração foi comandada por Fabrício Battaglini e Thalita Morete.

Ana Maria precisou se ausentar do programa por conta de um procedimento médico que já estava agendado. Por conta disso, ela está afastada ao longo desta semana do programa matinal da TV Globo.

Ela realiza, nesta segunda-feira (27), uma pequena cirurgia vascular, para tratar de varizes.

“Já estava agendada. A gente vai ficando muito em pé, vai fazendo muita ginástica, então, eu preciso arrumar minhas ‘legs’ para ficar do jeito... (risos). Tem que ficar quietinha uns ‘diazinhos’ para poder dar tudo certo, né?”, disse a apresentadora, ao portal Purepeople.

Outros afastamentos

Não faz muito tempo que Ana Maria deixou o “Mais Você”, pelo mesmo motivo: em novembro do ano passado, ela já tinha realizado a mesma cirurgia - só que, na época, o programa não revelou o motivo do afastamento, causando preocupação entre os fãs.

A ausência aconteceu em novembro do ano passado, quatro meses atrás.

“Já estava com esse problema há algum tempo e fui a um [médico] vascular, e ele disse que eu precisaria de uns dois ou três dias para ficar bem. Estou em casa, numa boa. Já estou pensando em como ajeitar a decoração do natal com a Copa do Mundo. Desejo a todos uma excelente semana, um lindo feriado, e dizer que vou ficar morrendo de saudades, mas a gente vai se falando por aqui”, disse ela, na época.

