Amor Perfeito: Personagem de Camila Queiroz tem trajetória revelada

Em “Amor Perfeito”, Marê, personagem interpretada por Camila Queiroz, não vive momentos de tranquilidade e, como já sabemos, não será agora que a paz vai reinar para a mocinha da nova novela de época da TV Globo.

Depois de perder o pai, Leonel (Paulo Gorgulho), e o grande amor, Orlando (Diogo Almeida), ela engravidou e foi condenada injustamente pelo assassinato do pai, crime que foi cometido pela madrasta Gilda (Mariana Ximenes).

Marê (Camila Queiroz) e Orlando (Diogo Almeida) são apaixonados em Amor Perfeito (Bob Paulino/Globo)

Mas, segundo o autor Julio Fischer, os problemas só estão no começo e ela terá que dar um jeito: “A mocinha geralmente sofre e fica à mercê de um vilão. A nossa Marê, por ser uma heroína, se posiciona. Desde o primeiro capítulo, ela já se coloca contra o pai, não se submete. E depois ela não vai apenas reagindo ao mal que lhe é feito, mas ela vai plantando o destino dela”.

Sendo muito resiliente, a personagem de Camila Queiroz em “Amor Perfeito” vai desistir do amor. Nos próximos capítulos, ela estará mais forte, mas também com novas posições sobre a vida e, quando finalmente revê Orlando, ela decide se afastar, já que a ausência do amado quando mais precisou foi fatal.

Mesmo que ela saiba que ama o jovem, ela decide por um ponto final e se dedicar a outro problema. Em breve, Marê vai descobrir que seu filho desapareceu e, após passar longos oito anos na cadeia, ela vai em busca de Marcelino (Levi Asaf). As tentativas são inúmeras e frustradas, mas Marê é fortaleza e não se abate.

Após estreia de Amor Perfeito, Camila Queiroz ganha destaque na web (Divulgação/Globo)

A personagem também consegue recuperar o que é seu. Em “Amor Perfeito”, Marê finalmente consegue assumir a presidência do Grupo Rubião dando uma rasteira em Gilda. Porém, a vilã arma e, mais uma vez, rouba o que é da enteada.

“Marê é capaz de se colocar frontalmente contra as forças que querem derrubá-la. Vai atrás de justiça. Não se submete passivamente ao mal que lhe fazem”, complementa o autor.

