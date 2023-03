Terra e Paixão: Paulo Lessa encara fazendeiro em novela; conheça o personagem

Depois de “Cara e Coragem”, novela que foi ao ar recentemente no horário das 19 horas, Paulo Lessa estará de volta à TV Globo em horário nobre, ao assumir um dos personagens de “Terra e Paixão”, produção escrita por Walcyr Carrasco.

No folhetim, que vai substituir “Travessia”, o ator vai interpretar Jonatas, que será primo de Samuel (Ítalo Martins), personagem que morre nos primeiros capítulos da trama e, por isso, ele será próximo da protagonista Aline (Barbara Reis), que precisa encarar o trabalho na agronomia.

Ao ser um braço direito da personagem principal de “Terra e Paixão”, ele acaba se apaixonando pela empreendedora, mas terá que lutar por este amor, que não será correspondido de imediato.

Ítalo (Paulo Lessa) e Anita (Taís Araujo) em uma cena de Cara e Coragem (João Miguel Júnior/Globo)

Vale lembrar que ela viverá um momento de luto, já que o marido será vítima de um atentado, marcando uma nova fase para a personagem de Barbara Reis, que será filha de Jussara (Tatiana Tibúrcio) e mãe de João (Matheus Assis).

Conheça mais sobre a novela de Walcyr Carrasco

“Terra e Paixão” contará a saga de uma mulher, guiada pela força do amor e movida pelo desejo de justiça, que se cruza com a de uma família dividida pela ambição e muitos segredos. A história é ambientada em uma cidade fictícia do Mato Grosso do Sul.

Corajosa, Aline (Barbara Reis) começa uma trajetória para defender seu legado e construir um futuro melhor para si e para sua família. Após o assassinato do marido durante uma tentativa de invasão das terras onde vivem, a professora se torna produtora agrícola, sem nunca ter plantado uma semente, enfrentando tudo e todos para realizar seu novo sonho.

Cauã Reymond, Barbara Reis e Johnny Massaro estão em "Terra e Paixão", novela de Walcyr Carrasco (João Miguel Júnior/Globo)

Ela se conecta com Caio (Cauã Reymond) e Daniel (Johnny Massaro), dois irmãos que se amam, mas estão no centro de uma disputa por herança e sucessão na abastada família do produtor rural Antônio (Tony Ramos), que tem como principal incentivadora Irene (Gloria Pires), sua segunda esposa. Ao perceberem a força da jovem, os dois se apaixonam perdidamente por Aline, sem saberem que se trata da mesma pessoa.

Prevista para estrear no dia 8 de maio, “Terra e Paixão” terá no elenco nomes como Susana Vieira, Gloria Pires, Cauã Reymond, Johnny Massaro, Agatha Moreira, Tatá Werneck, entre outros.

