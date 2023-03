“Não torcem por mim”, diz Jojo Todynho ao falar sobre vida fitness na web

Além da faculdade de Direito, Jojo Todynho também está usando suas redes sociais para mostrar que segue se alimentando bem e em busca de uma vida mais saudável e, por isso, precisou fazer um novo desabafo.

Na última semana, a cantora relatou que precisou mudar a alimentação e segue treinando para alcançar o seu objetivo, mesmo perdendo 24 kg, como foi contado no “Mais Você”, programa apresentado por Ana Maria Braga, na TV Globo.

Jojo Todynho não viveria romance com duas pessoas (Reprodução/@jojotodynho)

“Deixa eu fazer um pedido da dublê da Gracyanne: por favor, empresas fitness, vocês querem mandar barrinha de cereal para mim ou me contratar? Sejam muito bem-vindas. Agora, hamburgueria querendo fazer publicidade comigo? Vocês querem acabar comigo, não torcem por mim”, comentou a famosa.

Depois de negar publicamente uma parceria, a campeã de “A Fazenda 12″, pediu para que empresas de alimentos saudáveis a procurem: “Agora, se for uma pizza fitness, feita de massa de couve-flor, aí a gente pensa. Agora, querer que eu faça negócio de duplo cheddar, vocês estão de sacanagem! Não façam isso comigo. Não tenho um minuto de paz”, finalizou.

Jojo Todynho passa por mudança radical

Recentemente, Jojo Todynho participou virtualmente do “Mais Você”, de Ana Maria Braga, e falou sobre a vida fitness que está buscando. Segundo a famosa, que compartilha o seu dia a dia nas redes sociais, ao todo foram 24 kg perdidos.

Jojo Todynho perde peso e celebra com os fãs (Reprodução/Instagram)

“Estou no ‘projeto saúde’, desde o começo de janeiro eu estava com 159 kg, agora devo estar com 135 kg, por aí”, revelou a cantora, que conversou com a repórter Ju Massaoka.

Com o resultado obtido em menos de três meses, a cantora disse que está “feliz” e segue confiante. De volta aos estúdios, Ana Maria Braga ficou assustada com o tratamento e Ju Massaoka deu detalhes da dieta.

“Soroterapia. É uma terapia que dá apoio a dietas que são muito restritivas, aquela que não come quase nada”, disse a repórter. “Ali naquele soro tem vitaminas, tem sais minerais, tem aminoácidos e aí, aplicando na veia, a ação desses nutrientes acaba sendo um pouco mais rápida que via oral, por exemplo”, explicou.

