Kate Middleton compartilha novo vídeo para a campanha ‘Shaping Us’ e seu look chama atenção

Kate Middleton lançou recentemente uma nova campanha, intitulada Shaping Us, focada no desenvolvimento da primeira infância e no apoio a pais e filhos durante esses anos de formação. Agora, a princesa de Gales concedeu uma nova entrevista para a campanha e chamou a atenção por completo com seu chique blazer creme.

“Ótimo conversar com @richardiceland sobre nossa campanha #ShapingUs com @earlychildhood”, dizia a legenda. No vídeo, vemos a realeza conversando com Richard Walker, presidente executivo da Iceland Foods e Bywater Properties.

No pequeno clipe, a princesa Kate diz: “Você ouve uma e outra vez que essas habilidades interpessoais, você sabe, a criatividade, a colaboração, o tipo de pensamento crítico, a flexibilidade, a resiliência... Ouço que as empresas estão procurando e é realmente interessante ver como, na verdade, com tanta frequência, as bases para essas habilidades são construídas nos primeiros anos de nossas vidas”.

A entrevista completa entre a princesa de Gales e Walker está disponível para visualização no YouTube, confira abaixo:

Mas, para ser sincera, embora estivéssemos totalmente paralisados pelas palavras da princesa, não pudemos deixar de admirar seu blazer deslumbrante - como todos os looks que a realeza veste, afinal.

Já vimos a princesa Kate usar esse item de guarda-roupa de cápsula antes. Ela usou o item durante uma visita ao Landau Forte College Derby em fevereiro. O blazer texturizado e trespassado da Zara apresenta ferragens douradas e ombreiras, além de dois pequenos bolsos frontais.

Embora a maioria das roupas da princesa se esgote imediatamente, você ainda pode tentar encontrar esse blazer ou algum do mesmo estilo na Zara, afinal, temos sorte da realeza gostar tanto desta marca que está ao nosso alcance, não é mesmo?

Leia também: