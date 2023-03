BBB 23: Este foi o motivo de Gabriel Santana criticar homens héteros no reality

Destaque como Anjo na última semana, Gabriel Santana não é um dos participantes do “BBB 23″ que mais aparece em discussões e brigas dentro do confinamento. Mas, em determinados momentos, ele cria uma polêmica ao falar sobre sexualidade.

Desta vez, o ator, que é bissexual assumido, estava comentando sobre sua intimidade com Marvvila e Sarah, o brother confessou que não gosta de beijar homens héteros, deixando as amigas com a pulga atrás da orelha.

A que tudo indica, o famoso, que estava na cozinha da Xepa, e começou a falar sobre um amigo hétero e Sarah Aline entendeu que ele e o amigo ficavam, mas ele disse que não era isso, mas que ele conhece uma pessoa que só beija homens héteros, usando ainda aspas com a mão.

BBB 23: em conversa com os brother, Gabriel Santana fala de paixão da época de “Pantanal” (Foto: Divulgação/Globo)

“Mas eu odeio ficar com homem hétero”, disparou Gabriel Santana. Em seguida, Sarah, que segue confinada no “BBB 23″, disse que queria muito saber “quando a gente sair qual o seu estilo de homem”.

Marvvila, que acompanhava a conversa, questionou o ator sobre o que ele queria dizer: “Mas homem hétero que você fala, é hétero escondido ou hétero de estilo?”. Por fim, Gabriel Santana reagiu dizendo que é ser “hétero de heterossexual”.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Após briga, Key Alves chora no banheiro e diz que “não é racista”

Ator Gabriel Santana, do BBB 23, diz ser birromântico (Paulo Belote/Globo)

No Twitter, a postura do ator dos remakes de “Chiquititas” e “Pantanal” foi aplaudida por alguns fãs do reality show: “Gabi sempre sensato. Gosto desse garoto.Gabriel Santana é um menino de coração bom demais”, definiu uma anônima.

Atrito na casa do “BBB 23″

Próximo de Marvvila, Gabriel Santana criticou postura da casa com a cantora. Em uma conversa, o brother comentou que todos passam muito a mão na cabeça da famosa, que é vista como uma das plantas do reality show.

Na conversa, Sarah Aline disse que não estava entendendo de quem o ator estava falando, mas ele respondeu rapidamente que se tratava da pagodeira e ainda disse que estava ficando incomodado, pois vê ela apontando os erros nos outros, mas não reconhece as suas atitudes.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Tina perde a paciência na Casa do Reencontro e grita com Key; entenda