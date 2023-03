Fátima Bernardes retorna à TV Globo em programa com crianças; entenda

Fátima Bernardes comanda a nova temporada do "The Voice Kids" (Manoella Mello/Globo)

A folga de Fátima Bernardes chegou ao fim. Depois de estrear no “The Voice Brasil”, a apresentadora poderá ser vista de novo na TV Globo, já que, a partir de abril, ela vai assumir um novo projeto na emissora.

Desta vez, a famosa vai comandar a oitava edição do “The Voice Kids”, programa que era comandado por Márcio Garcia e tem estreia prevista para o dia 9 de abril, logo após o filme da “Temperatura Máxima”. Na atração, Fátima estará ao lado dos técnicos Carlinhos Brown, IZA e Mumuzinho.

“O programa é acolhedor e cheio de emoção. É lindo ver as crianças e também o trabalho dos meus três amigos. Ouvir o que eles falam emociona tanto quanto as crianças cantando. É um astral e um entrosamento que parece que esse trio já estava junto há muito tempo”, contou a famosa.

A nova temporada do “The Voice Kids” também marca a estreia de Iza, que também já fazia parte da atração para adultos:” Toda vez que a gente começa um projeto assim, rola uma insegurança, a gente não sabe como vai ser, mas tem sido tão maneiro. Queria agradecer novamente a oportunidade de estar aqui, porque realmente é um presente estar ao lado de Mumu, Brown, Fátima e essa equipe maravilhosa”.

Mumuzinho e Brown também contaram suas expectativas para a nova temporada: “Sinto que a alquimia infantil já nos juntou há tempos, essa química é muito especial. A Iza é muito real, num sentido de realeza, e eu acho que tudo isso transparece, conforta as crianças, e faz com que tudo fique ainda mais delicioso. Que honra trabalhar com esse time! Estou muito feliz de participar dessa edição”, contou Brown.

“Estamos aqui pra nos divertirmos. Posso dizer que ganhei um presente por estar aqui vivendo esse momento. Com o meu jeitinho, vou criar uma estratégia pra vencer o Brown e a Iza”, disse Mumuzinho.

Após uma apresentação musical do trio de técnicos, o diretor artístico, Creso Eduardo Macedo, exaltou seu time de talentos. “Estar aqui nesse programa, com vocês, para mim, é uma coisa nunca sonhada. Que delícia que vocês toparam fazer parte desse programa com a gente. Vimos ainda agora vocês cantando, e que energia bonita. Acho que, acima de tudo, há esse amor entre nós. Obrigado por isso”.

