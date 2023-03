100 anos da Disney tem exposição de Vik Muniz na SP-Arte 2023

A celebração dos 100 anos dos Estúdios Disney vai passar pela SP-Arte 2023, maior feira de arte e design da América Latina. O responsável pela homenagem é o artista plástico Vik Muniz, fã confesso de Walt Disney.

“Walt Disney ajudou a moldar a minha capacidade de imaginar coisas. Foi ele o meu primeiro artista favorito”, revela.

Vik Muniz é conhecido pelo grande público por conta de suas instalações “Pictures of Garbage”, em que trabalhou com materiais retirados de lixões do Rio de Janeiro. Seu trabalho chegou a ser acompanhado pelo documentário “Lixo Extraordinário”, indicado ao Oscar de 2011.

Mas suas obras vão além do trabalho citado: ele é reconhecido internacionalmente por fazer experimentos com novas mídias e materiais, desafiando o público a partir de perspectivas não convencionais.

A instalação na SP-Arte se chama “GIBI” e conta com 26m². Ela abriga sete obras em que interpreta os clássicos quadrinhos da turma do Mickey a partir de um novo olhar, bem singular.

“As imagens dessa pequena mostra ilustram um diálogo entre a sua obra [de Walt Disney], instintivamente popular e acessível, com o mundo exclusivo das chamadas belas artes”, explica Vik Muniz.

“Paradoxalmente, trabalhando com fragmentos de arquétipos universais, nada me pareceu mais pessoal e inerente, pois ao realizar esses mosaicos, me dei conta do meu próprio ímpeto de aproximação entre esses dois universos distintos. Foi através do Gibi que comecei a entender o que era e o que não era arte”, completa.

Após a exibição da SP-Arte, a instalação atravessa o planeta rumo ao Japão, onde será exposta na galeria Nichido Contemporary Art, em Tóquio, a partir de abril.

A SP-Arte 2023 acontece no Pavilhão da Bienal, dentro do Parque Ibirapuera (Avenida Pedro Álvares Cabral, sem número - Vila Mariana). É curta: a feira vai do dia 29 março ao dia 2 abril. Os ingressos custam entre R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia-entrada) e podem ser adquiridos com antecedência pelo site oficial do evento.

